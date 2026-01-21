IHSG Sesi I Merosot 0,86% ke Level 9.056

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih berada di zona merah hingga jeda sesi I perdagangan. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih berada di zona merah hingga jeda sesi I perdagangan, Rabu (21/1/2026). IHSG turun 0,86% ke level 9.056.

Mayoritas indeks juga menurun. LQ45 turun 0,81% menjadi 877,244. IDXLQ45LCL turun 0,73% menjadi 118,523. IDX30 turun 1,51% menjadi 447,212, dan IDX80 turun 0,81% menjadi 138,384.

Riset MNC Sekuritas mencatat pergerakan IHSG telah mencapai area target terdekat yang sebelumnya diproyeksikan. IHSG diprediksi masih berpotensi mengalami koreksi lanjutan.

“Waspadai adanya koreksi lanjutan ke rentang area 9,088–9,106 yang masih merupakan bagian dari wave (v) dari wave [iii],” tulis MNC Sekuritas.

Kendati demikian, MNC Sekuritas melihat adanya peluang penguatan lanjutan dengan target di kisaran 9,192–9,229. Level support IHSG berada di area 9,008 dan 8,956.

Sementara itu, level resistance terdekat berada di kisaran 9,192 dan 9,227. Adapun beberapa saham yang direkomendasikan MNC Sekuritas adalah sebagai berikut:

ACES – Spec Buy

ACES menguat 0,48% ke level 418 dan masih didominasi oleh volume pembelian. Selama ACES mampu bertahan di atas level 408 sebagai stop loss, posisi ACES diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave (iii) dari wave [i].

Spec Buy: 410–416

Target Price: 426, 432

Stop Loss: below 408