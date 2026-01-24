IHSG Sepekan Sempat Tembus Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di Level 9.134

IHSG sempat mengukir sejarah baru dengan menyentuh level tertinggi sepanjang masa pada pertengahan pekan. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat aktivitas perdagangan selama periode 19 hingga 23 Januari 2026 menunjukkan performa yang dinamis. Meski ditutup bervariasi, IHSG sempat mengukir sejarah baru dengan menyentuh level tertinggi sepanjang masa pada pertengahan pekan.

Sekretaris Perusahaan BEI, Kautsar Primadi Nurahmad, menjelaskan, pasar modal Indonesia mencatatkan tonggak sejarah penting pada Selasa, 20 Januari 2026, di mana IHSG berhasil menembus rekor tertingginya.

"Selama sepekan ini, IHSG sempat menyentuh level tertinggi sepanjang masa, yaitu ditutup pada posisi 9.134,70 pada Selasa (20/1)," ujar Kautsar Primadi Nurahmad dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (24/1/2026).

Berdasarkan data BEI, rata-rata volume transaksi harian bursa mencatatkan kenaikan tertinggi pekan ini, yakni sebesar 9,32 persen. Jumlah saham yang diperdagangkan melonjak menjadi 65,73 miliar lembar saham, naik dari 60,13 miliar lembar saham pada periode pekan lalu.

Sejalan dengan volume, rata-rata nilai transaksi harian juga ikut terkerek naik sebesar 3,59 persen menjadi Rp33,85 triliun dari angka sebelumnya Rp32,67 triliun.

Namun, rata-rata frekuensi transaksi harian justru terkoreksi tipis sebesar 2,66 persen menjadi 3,75 juta kali transaksi per hari.