IHSG Masih Rawan Terkoreksi Hari Ini, Cermati 4 Saham Pilihan Berikut

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok sepanjang perdagangan kemarin, Rabu (28/1/2026). IHSG bahkan sempat menyentuh trading halt dan ditutup tertekan sebesar 7,35% ke 8.320.

Tidak berhenti di situ, pelemahan IHSG juga disertai dengan munculnya tekanan jual serta gap yang muncul pada rentang 8.595-8,873. MNC Sekuritas memprediksi IHSG masih rawan terkoreksi hari ini.

"Posisi IHSG saat ini diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave (c) dari wave [iv] dari wave 3, sehingga IHSG masih rawan melanjutkan koreksinya ke rentang 8,127-8,168," tulis MNC Sekuritas dalam MNCS Daily Scope, Kamis (29/1/2026).

Meski demikian, MNC Sekuritas juga membuka peluang adanya skenario penguatan terbatas pada pergerakan IHSG. Namun, potensi kenaikan tersebut tidak akan terlalu besar, dengan area penguatan terdekatnya berada di 8.374-8.490.

Untuk perdagangan hari ini, MNC Sekuritas mencatat level support IHSG berada di 8.187, 8.137, sementara level resistance terdekat berada di 8.354, 8.414.

Adapun sejumlah saham juga direkomendasikan untuk dicermati oleh investor sebagai berikut: