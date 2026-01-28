Apa Itu MSCI? Bikin IHSG Anjlok Hampir 8 Persen

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 659,67 poin atau 7,35 persen ke level 8.320,56 setelah sempat mengalami trading halt karena anjlok 8 persen pada perdagangan hari ini, Rabu (28/1/2026).

Hal ini imbas pengumuman MSCI. Khusus pada perdagangan hari ini, indeks sempat menyentuh level tertinggi di 8.596 dan terendah di level 8.187.

Lantas apa Itu MSCI?

Dikutip msci.com, Morgan Stanley Capital International (MSCI) merupakan penyedia indeks global yang menjadi acuan utama investor institusi dunia. Hal ini termasuk dana kelolaan raksasa seperti reksa dana global, dana pensiun, dan exchange traded fund (ETF).

Indeks MSCI digunakan untuk menentukan alokasi investasi lintas negara, salah satunya yakni klasifikasi suatu negara sebagai Developed Market, Emerging Market, atau Frontier Market.

MSCI juga berperan untuk membantu kliennya membuat keputusan untuk hasil investigasi yang lebih baik.

MSCI mencatat Asset Under Management (AUM) sebesar USD18,3 triliun.