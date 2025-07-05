Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Siapa Mau Kaya Raya? Ini 4 Cara yang Tak Pernah Dipelajari di Sekolah

Najma Aulia Taufik , Jurnalis-Sabtu, 05 Juli 2025 |14:05 WIB
Siapa Mau Kaya Raya? Ini 4 Cara yang Tak Pernah Dipelajari di Sekolah
Orang kaya mengembangkan mindset pemilik dengan menciptakan sistem atau investasi . (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pendidikan formal selama ini mengajarkan siswa untuk taat aturan, mengejar nilai dan bekerja demi gaji tetap. Namun, sistem ini dinilai gagal membekali siswa dalam membangun kekayaan. 

Melansir NewTraderU.com, Sabtu (5/7/2025), diungkapkan empat prinsip membangun kekayaan yang tidak diajarkan di sekolah, namun menjadi kunci sukses para jutawan. Perbedaan cara berpikir antara orang biasa dan orang kaya terletak pada empat prinsip utama: 

1. Beli Aset, Bukan Liabilitas

Ditekankan pentingnya membedakan aset yang memasukkan uang ke kantong dengan liabilitas yang justru menguras keuangan. Contoh aset ideal seperti saham atau properti sewaan. 

Sementara aset seperti mobil dan kartu kredit termasuk liabilitas yang harus dihindari karena memerlukan pembayaran bulanan, asuransi, perawatan dan biaya bahan bakar. 

Pembelian kartu kredit untuk barang-barang konsumen menciptakan kewajiban bunga yang berkelanjutan tanpa membangun kekayaan di masa depan. 

2. Berpikir Seperti Pemilik, Bukan Karyawan

Orang kaya mengembangkan mindset pemilik dengan menciptakan sistem atau investasi yang menghasilkan pendapatan pasif bukan bergantung pada gaji atau jam kerja. 

Pemilik menciptakan sistem dan memanfaatkan waktu, keahlian dan uang orang lain untuk menghasilkan pendapatan yang dapat ditingkatkan yang tidak secara langsung terkait dengan jam kerja mereka.

Transisi dari pola pikir karyawan menjadi pemilik memerlukan pengembangan keterampilan baru dalam analisis keuangan, penilaian risiko, dan pemikiran strategis. Ini berarti belajar mengevaluasi peluang berdasarkan potensi pengembalian daripada gaji yang dijamin.

3. Memanfaatkan Utang Cerdas Dengan Strategis 

Tidak semua utang merugikan. Malah utang dapat menjadi salah satu cara untuk membangun kekayaan, tergantung penggunaannya. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/622/3167581/rupiah-Tnoz_large.jpg
5 Cara Mengatur Keuangan Rumah Tangga dengan Gaji Rp3 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/622/3164373/keuangan-8xqB_large.jpg
55% Orang RI Belum Punya Rencana Keuangan Jangka Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/622/3155185/tips_keuangan-pIR8_large.png
Strategi Keuangan Cerdas bagi WNI yang Kerja di Luar Negeri, Gaji Tak Langsung Ludes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/622/3148835/rupiah-6130_large.jpeg
Mau Hidup Bebas Finansial? Coba Tips Hemat Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/622/3149343/rupiah-9P71_large.jpeg
Dapat Ajakan Investasi Modal Rp1 Juta Untung Rp5 Juta dalam Seminggu? Jangan Langsung Percaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/622/3148842/dana_pendidikan-SNOl_large.jpg
Ini 5 Langkah Jitu Siapkan Dana Pendidikan Anak Sambut Tahun Ajaran Baru Tanpa Gangguan Finansial
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement