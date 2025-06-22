Dapat Ajakan Investasi Modal Rp1 Juta Untung Rp5 Juta dalam Seminggu? Jangan Langsung Percaya

JAKARTA - Tawaran investasi tersebar di media sosial dan menjanjikan untung besar dalam waktu instan. Misalnya modal Rp1 juta akan mendapatkan Rp5 juta dalam seminggu. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau masyarakat agar tidak mudah langsung percaya dengan investasi yang menjanjikan untung besar dalam waktu cepat.

Media sosial kini dapat digunakan untuk mempromosikan investasi dan berbagi cerita sukses. Namun, hal tersebut bisa saja salah satu modus penipuan. OJK mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur oleh ajakan investasi dengan modal kecil untung besar dalam waktu cepat.

"Pernah enggak lagi scroll medsos, terus dapat tawaran investasi: “Seminggu bisa dapet return 500%! Kamu juga bisa!” Sounds too good to be true bukan? Coba pikir lagi deh, investasi itu bukan jalan pintas. Jangan langsung percaya testimoni viral tanpa riset dan logika," tulis akun Instagram OJK, Jakarta, Minggu (22/6/2025).

OJK meminta masyarakat khususnya generasi Z menjadi generasi melek finansial dan bukan yang mudah terbujuk cuan sesaat. Berikut ini 5 ciri-ciri penipuan investasi di media sosial.

1. Janji untung besar dalam waktu singkat

2. Tidak jelas risikonya

3. Ajakan berasal dari seseorang yang tidak memiliki kompetensi yang jelas soal investasi

4. Menjanjikan bonus jika mengajak orang lain ikut investasi

5. Produk yang disampaikan tidak terdaftar dan tidak berizin OJK

"Kalau ada salah satunya mending mundur dulu daripada kecewa," pesan OJK.