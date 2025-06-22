Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Dapat Ajakan Investasi Modal Rp1 Juta Untung Rp5 Juta dalam Seminggu? Jangan Langsung Percaya

Rahma Anhar , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |17:04 WIB
Dapat Ajakan Investasi Modal Rp1 Juta Untung Rp5 Juta dalam Seminggu? Jangan Langsung Percaya
Dapat Ajakan Investasi Modal Rp1 Juta Untung Rp5 Juta dalam Seminggu? Jangan Langsung Percaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tawaran investasi tersebar di media sosial dan menjanjikan untung besar dalam waktu instan. Misalnya modal Rp1 juta akan mendapatkan Rp5 juta dalam seminggu. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau masyarakat agar tidak mudah langsung percaya dengan investasi yang menjanjikan untung besar dalam waktu cepat. 

Media sosial kini dapat digunakan untuk mempromosikan investasi dan berbagi cerita sukses. Namun, hal tersebut bisa saja salah satu modus penipuan. OJK mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur oleh ajakan investasi dengan modal kecil untung besar dalam waktu cepat.

"Pernah enggak lagi scroll medsos, terus dapat tawaran investasi: “Seminggu bisa dapet return 500%! Kamu juga bisa!” Sounds too good to be true bukan? Coba pikir lagi deh, investasi itu bukan jalan pintas. Jangan langsung percaya testimoni viral tanpa riset dan logika," tulis akun Instagram OJK, Jakarta, Minggu (22/6/2025).

OJK meminta masyarakat khususnya generasi Z menjadi generasi melek finansial dan bukan yang mudah terbujuk cuan sesaat. Berikut ini 5 ciri-ciri penipuan investasi di media sosial.

1. Janji untung besar dalam waktu singkat
2. Tidak jelas risikonya
3. Ajakan berasal dari seseorang yang tidak memiliki kompetensi yang jelas soal investasi
4. Menjanjikan bonus jika mengajak orang lain ikut investasi
5. Produk yang disampaikan tidak terdaftar dan tidak berizin OJK

"Kalau ada salah satunya mending mundur dulu daripada kecewa," pesan OJK.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/455/3181467/ekonomi-9q4z_large.jpg
Soal Harta Warisan, Banyak Keluarga Khawatir Kekayaan Tak Bertahan ke Generasi Berikutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/622/3167581/rupiah-Tnoz_large.jpg
5 Cara Mengatur Keuangan Rumah Tangga dengan Gaji Rp3 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/622/3164373/keuangan-8xqB_large.jpg
55% Orang RI Belum Punya Rencana Keuangan Jangka Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/622/3155185/tips_keuangan-pIR8_large.png
Strategi Keuangan Cerdas bagi WNI yang Kerja di Luar Negeri, Gaji Tak Langsung Ludes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/622/3152825/tips_mengelola_uang-WvSQ_large.png
Siapa Mau Kaya Raya? Ini 4 Cara yang Tak Pernah Dipelajari di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/622/3148835/rupiah-6130_large.jpeg
Mau Hidup Bebas Finansial? Coba Tips Hemat Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement