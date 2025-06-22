Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Mau Hidup Bebas Finansial? Coba Tips Hemat Ini

Zefanya Hillary Siwalette , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |20:08 WIB
Mau Hidup Bebas Finansial? Coba Tips Hemat Ini
Mau Hidup Bebas Finansial? Coba Tips Hemat Ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ada satu keputusan finansial yang bisa membuat seseorang pensiun 10 tahun lebih cepat dari yang direncanakan. Keputusan yang tepat berhasil mempercepat kebebasan finansial melalui satu strategi sederhana, yaitu mengatur ulang biaya tempat tinggal. 

Banyak orang berpikir kalau hidup hemat artinya harus pelit dan ngirit sampai tidak bisa menikmati hidup. Sebenarnya strategi menghemat tidak selalu tentang mengurangi jajan atau liburan. Kita bisa fokus ke biaya terbesar dalam hidup, yaitu biaya tempat tinggal.  

Berikut ini tips hidup hemat yang bisa bikin bebas finansial selama 10 tahun seperti dilansir New Trade U, Jakarta, Minggu (22/6/2025).

Biaya Perumahan Jadi Kunci Utama

Pada umumnya biaya perumahan bisa menghabiskan sampai 30% pengeluaran bulanan seseorang. Kita bisa mengurangi angka itu menjadi 10% dari gaji kotor. Selain dompet aman, masa pensiun bisa menjadi lebih cepat. 

Logikanya, semakin kecil pengeluaran bulanan, semakin kecil dana pensiun yang perlu dikumpulkan. Misalnya, setiap Rp1 juta yang berhasil kamu hemat per bulan bisa mengurangi target dana pensiun sampai Rp300 juta. 

Strategi Properti yang Lagi Naik Daun

Salah satu cara yang paling populer adalah house hacking. Kamu bisa mulai membeli rumah dengan beberapa unit (misalnya rumah lebih dari 1 unit) dan sewakan sisanya. Uang sewa dari penyewa bisa membantu pengeluaran cicilan rumah. Bahkan kamu bisa tinggal gratis atau dibayar untuk tinggal di rumah sendiri. 

Contohnya, seseorang yang sebelumnya menghabiskan Rp27 juta per bulan untuk pengeluaran apartemen bisa menurun pengeluarannya menjadi Rp4 juta melalui strategi house hacking. Ini bisa mempercepat masa pensiun seseorang 10 tahun lebih awal melalui penghematan Rp23 juta per bulan. 

Banyak orang mengira investasi properti hanya untuk kalangan yang sudah mapan. Padahal, kamu bisa mulai house hacking dengan modal ringan. 

Misalnya, kamu membeli rumah kecil dengan 2 paviliun di belakang seharga Rp800 juta di pinggiran kota. Program KPR uang muka 10% dan kamu hanya perlu menyiapkan uang muka sekitar Rp80 juta. Kamu bisa tinggal di rumah utama dan menyewakan 2 paviliun dengan harga masing-masing Rp1,5 juta per bulan. Total Rp3 juta dari biaya sewa bisa membantu mengurangi biaya pengeluaran cicilan bulanan yang mungkin sekitar Rp4-5 juta. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/455/3181467/ekonomi-9q4z_large.jpg
Soal Harta Warisan, Banyak Keluarga Khawatir Kekayaan Tak Bertahan ke Generasi Berikutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/622/3167581/rupiah-Tnoz_large.jpg
5 Cara Mengatur Keuangan Rumah Tangga dengan Gaji Rp3 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/622/3164373/keuangan-8xqB_large.jpg
55% Orang RI Belum Punya Rencana Keuangan Jangka Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/622/3155185/tips_keuangan-pIR8_large.png
Strategi Keuangan Cerdas bagi WNI yang Kerja di Luar Negeri, Gaji Tak Langsung Ludes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/622/3152825/tips_mengelola_uang-WvSQ_large.png
Siapa Mau Kaya Raya? Ini 4 Cara yang Tak Pernah Dipelajari di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/622/3149343/rupiah-9P71_large.jpeg
Dapat Ajakan Investasi Modal Rp1 Juta Untung Rp5 Juta dalam Seminggu? Jangan Langsung Percaya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement