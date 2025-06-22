Mau Hidup Bebas Finansial? Coba Tips Hemat Ini

JAKARTA - Ada satu keputusan finansial yang bisa membuat seseorang pensiun 10 tahun lebih cepat dari yang direncanakan. Keputusan yang tepat berhasil mempercepat kebebasan finansial melalui satu strategi sederhana, yaitu mengatur ulang biaya tempat tinggal.

Banyak orang berpikir kalau hidup hemat artinya harus pelit dan ngirit sampai tidak bisa menikmati hidup. Sebenarnya strategi menghemat tidak selalu tentang mengurangi jajan atau liburan. Kita bisa fokus ke biaya terbesar dalam hidup, yaitu biaya tempat tinggal.

Berikut ini tips hidup hemat yang bisa bikin bebas finansial selama 10 tahun seperti dilansir New Trade U, Jakarta, Minggu (22/6/2025).

Biaya Perumahan Jadi Kunci Utama

Pada umumnya biaya perumahan bisa menghabiskan sampai 30% pengeluaran bulanan seseorang. Kita bisa mengurangi angka itu menjadi 10% dari gaji kotor. Selain dompet aman, masa pensiun bisa menjadi lebih cepat.

Logikanya, semakin kecil pengeluaran bulanan, semakin kecil dana pensiun yang perlu dikumpulkan. Misalnya, setiap Rp1 juta yang berhasil kamu hemat per bulan bisa mengurangi target dana pensiun sampai Rp300 juta.

Strategi Properti yang Lagi Naik Daun

Salah satu cara yang paling populer adalah house hacking. Kamu bisa mulai membeli rumah dengan beberapa unit (misalnya rumah lebih dari 1 unit) dan sewakan sisanya. Uang sewa dari penyewa bisa membantu pengeluaran cicilan rumah. Bahkan kamu bisa tinggal gratis atau dibayar untuk tinggal di rumah sendiri.

Contohnya, seseorang yang sebelumnya menghabiskan Rp27 juta per bulan untuk pengeluaran apartemen bisa menurun pengeluarannya menjadi Rp4 juta melalui strategi house hacking. Ini bisa mempercepat masa pensiun seseorang 10 tahun lebih awal melalui penghematan Rp23 juta per bulan.

Banyak orang mengira investasi properti hanya untuk kalangan yang sudah mapan. Padahal, kamu bisa mulai house hacking dengan modal ringan.

Misalnya, kamu membeli rumah kecil dengan 2 paviliun di belakang seharga Rp800 juta di pinggiran kota. Program KPR uang muka 10% dan kamu hanya perlu menyiapkan uang muka sekitar Rp80 juta. Kamu bisa tinggal di rumah utama dan menyewakan 2 paviliun dengan harga masing-masing Rp1,5 juta per bulan. Total Rp3 juta dari biaya sewa bisa membantu mengurangi biaya pengeluaran cicilan bulanan yang mungkin sekitar Rp4-5 juta.