JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas juga senantiasa berkomitmen untuk mengedukasi nasabahnya agar lebih memahami istilah dalam dunia pasar modal.

Pengetahuan awal mengenai dunia investasi saham dapat Anda mulai dengan mengenali kapan waktu yang tepat untuk membeli dan menjual saham. Dua jenis strategi yang dapat Anda manfaatkan dalam membeli saham, yaitu buy on weakness dan buy on breakout.

Buy on weakness (BoW) maksudnya adalah pembelian yang dapat Anda lakukan ketika harga saham sudah turun ke level tertentu sehingga aman untuk dibeli. Cara ini dapat Anda gunakan untuk membeli saham-saham berkapitalisasi besar, seperti saham yang masuk dalam indeks LQ45.

Anda dapat membeli saham dengan strategi buy on weakness ketika harganya sedang “diskon”.

Sedangkan breakout maksudnya adalah pembelian yang dapat Anda lakukan ketika harga saham berhasil menembus level tertentu atau mampu menembus resistance (level tertingginya).

Contohnya ketika sebuah saham berada agak lama di tren kisaran harga Rp800 – Rp900 kemudian harganya naik secara tiba-tiba menjadi Rp1.000 disertai dengan volume perdagangan besar. Pada saat itu, Anda dapat membeli saham tersebut.

Anda dapat menyesuaikan dengan kebutuhan Anda sendiri kapan sebaiknya Anda membeli saham.

