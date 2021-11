JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas juga senantiasa memberikan dukungannya untuk penyelenggaraan kolaborasi webinar dengan sejumlah pihak.

MNC Sekuritas mendukung PT Pegadaian (Persero) dalam acara webinar tentang gadai efek pada Kamis (18/11/2021). Sejumlah pembicara hadir secara virtual dalam webinar ini, seperti Kepala Kantor IDX Wilayah Kalimantan Barat Taufan Febiola, Kepala Departemen Pengembangan Gadai Efek Pegadaian Wisnu Nurcahyo, dan Head of Investment Gallery MNC Sekuritas Andri Muharizal. Webinar ini dibuka dengan sambutan oleh Pemimpin Pegadaian Wilayah Kalimantan Eka Pebriansyah.

Head of Investment Gallery MNC Sekuritas Andri Muharizal mengungkapkan nasabah dapat memulai belajar investasi melalui produk investasi saham, reksa dana maupun gadai efek. Selain itu, nasabah pun dapat menjaga cash flow guna mendapatkan nilai tertentu dengan gadai efek.

“MNC Sekuritas baru saja melakukan rebranding aplikasi online trading MotionTrade di bulan Agustus 2021. Salah satu fitur unggulan aplikasi MotionTrade adalah fitur voice command yang dapat memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi saham,” jelas Andri.

Selain melakukan terobosan di aplikasi MotionTrade, tambah Andri, MNC Sekuritas juga melengkapi produk investasinya dengan bekerja sama dengan PT Pegadaian (Persero) menghadirkan produk gadai efek.

Kepala Departemen Pengembangan Gadai Efek Pegadaian Wisnu Nurcahyo mengungkapkan gadai efek sendiri merupakan layanan yang memfasilitasi pinjaman atas dasar hukum gadai.

Adapun gadai saham dapat dimulai dari nominal Rp1 juta. Wisnu menambahkan hingga saat ini terdapat 12 outlet baru terkait gadai efek di Kalimantan Barat, selain layanan gadai efek yang sudah ada sebelumnya di Kantor Pusat Pegadaian di Jakarta.

“Keunggulan gadai efek adalah efek tidak berpindah kepemilikan di mana efek tetap dimiliki oleh nasabah karena menggunakan perikatan gadai, hak melekat tetap dimiliki dan memiliki tujuan penggunaan serba guna. Gadai efek juga memiliki jangka waktu yang fleksibel yaitu 90 hari dan dapat diperpanjang, memiliki sewa modal yang kompetitif dan biaya administrasi ringan,” tutup Wisnu.

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade.