JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas juga senantiasa berkontribusi untuk memberikan inovasi terbaik bagi penyelenggaraan edukasi pasar modal secara virtual.

Initial Public Offering (IPO) menjadi salah satu solusi finansial yang diminati banyak perusahaan dalam mencari pendanaan. Karena alasan tersebut, terdapat banyak calon emiten yang masuk ke Bursa Efek Indonesia sepanjang 2021 ini.

Akses investor untuk berpartisipasi dalam IPO juga makin dimudahkan dengan e-IPO di mana investor dapat ikut dalam penawaran umum perdana saham secara online.

Sejalan hal tersebut, MNC Sekuritas mendukung seminar Go Public “Akselerasi Perusahaan melalui Pasar Modal Indonesia”. Bukan hanya seminar, pada kesempatan yang sama, MNC Sekuritas dan Bursa Efek Indonesia juga meresmikan Galeri Investasi Digital Jaringan Pengusaha Nasional (JAPNAS) Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada Rabu (17/11/2021).

Acara ini dihadiri oleh Ketua Umum Jaringan Pengusaha Nasional (JAPNAS) Pusat Bayu Priawan Djokosoetono, Ketua Umum Jaringan Pengusaha Nasional (JAPNAS) NTB I Made Agus Ariana, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi NTB Rico Rinaldi, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Hasan Fawzi serta Direktur Utama Blue Bird Sigit Priawan Djokosoetono.

Pada acara tersebut, Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina berkesempatan menyampaikan sambutan dan menjadi narasumber.

“MNC Sekuritas merupakan perusahaan sekuritas yang telah berdiri sejak 32 tahun lalu serta menyediakan sejumlah jasa seperti penjamin emisi efek (underwriter), memberikan jasa financial advisory dan memfasilitasi perusahaan dalam mengadakan company update kepada para investor," jelas Susy.

Susy menerangkan, sejak 2017 hingga 2021, nilai penjaminan emisi efek MNC Sekuritas telah mencapai lebih dari Rp2,7 triliun. Sedangkan untuk jasa financial advisory, MNC Sekuritas telah memberikan bantuan terkait restrukturisasi dan perencanaan keuangan kepada sektor Bank dan ritel.

Selain itu, lanjut Susy, posisi MNC Sekuritas diperkuat dengan bergabungnya perusahaan broker asal Amerika Serikat (Auerbach Grayson/ “AGCO”) ke dalam jaringan MNC Sekuritas pada tahun 2021. Setahun berikutnya, AGCO berhasil memfasilitasi pertemuan antara perusahaan (klien MNC Sekuritas) dengan basis investornya di Amerika Serikat.

“Pada kesempatan yang baik ini, MNC Sekuritas ingin mengucapkan selamat atas peresmian Galeri Investasi Digital Jaringan Pengusaha Nasional (JAPNAS) Provinsi NTB. GI Digital JAPNAS NTB adalah GI Digital MNC Sekuritas yang pertama, selain 150 point of sales berupa kantor cabang fisik dan Galeri Investasi fisik lainnya,” tutup Susy.

