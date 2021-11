JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Sejalan dengan komitmen MNC Sekuritas untuk dapat memenuhi kebutuhan investasi pasar modal bagi nasabahnya, MNC Sekuritas pun berinovasi secara teknologi untuk terus menyempurnakan aplikasi online trading saham dan reksa dana unggulannya yaitu MotionTrade.

Dewasa ini, kebutuhan akan asisten virtual semakin membantu dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, Apple memiliki Siri sebagai asisten pribadi pintar yang dapat membantu Anda menyelesaikan segala sesuatu dengan cukup memberikan perintah suara.

Selain itu, ada pula Google Home yang merupakan smart speaker canggih yang terkoneksi dengan Google, sehingga dapat membantu melakukan aktivitas rumah tangga seperti menyalakan perangkat elektronik hingga lampu di dalam rumah hanya dengan perintah suara.

Asisten pribadi pintar ini dapat digunakan untuk semakin mempermudah hidup, seperti mengingatkan jadwal, menjadwalkan pertemuan, memutar musik dan masih banyak lainnya.

Hal inilah yang kemudian diadaptasi oleh MotionTrade dengan menerapkan fitur perintah suara atau Voice Command untuk memudahkan aktivitas trading dan investasi saham maupun reksa dana penggunanya.

Berbagai aktivitas di MotionTrade dapat dilakukan dengan menggunakan fitur Voice Command, seperti mengecek harga saham, menjual dan membeli saham.

Selain itu, fitur Voice Command juga dapat digunakan untuk membuka berbagai menu, input transaksi beli, input transaksi jual hingga membaca berita seputar ekonomi dan pasar modal di aplikasi.

Voice Command merupakan salah satu fitur unggulan MotionTrade, dan merupakan fitur perintah suara pertama yang ada di aplikasi online trading sekuritas di Indonesia.

Ingin mencoba kecanggihan fitur Voice Command di aplikasi MotionTrade? Segera download aplikasi MotionTrade dan jadilah nasabah MNC Sekuritas! MNC Sekuritas juga menyelenggarakan acara "Bootcamp for Trader" #YangMudaYangTrading gratis untuk nasabah MNC Sekuritas yang memiliki minimum aset senilai Rp5 juta.

Acara ini akan diselenggarakan pada Selasa (23/11/2021) hingga Jumat (26/11/2021). Segera daftarkan diri Anda melalui link: bit.ly/yangmudayangtrading!

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!