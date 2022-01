JAKARTA - Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana memastikan krisis pasokan batu bara untuk listrik nasional sudah lewat. Hal itu dikarenakan dengan bertambahnya jumlah hari operasi (HOP) pembangkit hingga akhir Januari.

Menurut dia, ada 17 PLTU yang mengalami krisis pasokan batu bara dan kondisi 17 PLTU ini sudah semakin membaik.

"HOP itu tiap hari kita pantau selama ini kita pelototin 17 PLTU yang krisis pasokan, kian hari sampai hari ini tanggal 18 sudah membaik dan kita punya target sampai akhir Januari di atas 20 rata-rata HOP-nya," ujar Rida dalam konferensi pers, Selasa (18/1/2022).

Rida menegaskan, stok batu bara yang akan dikirim ke pembangkit listrik sudah tersedia, begitu juga dengan jadwal keberangkatannya hingga tongkang vesselnya.

"Tiap hari PLN dan Ditjen Minerba batu baranya kapan loadingnya kita kawal," tandasnya.

Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir akan adanya pemadaman listrik bergilir ke depannya.

"Dari hari ke hari much getting better bisa saya bilang, dan dengan sendirinya ancaman ke mati lampu atau pemadaman bergilir, bisa dikatakan tidak perlu khawatir lagi," ujarnya.

Pihaknya mengatakan, tidak hanya 17 PLTU saja namun seluruh PLTU akan dipantau stok batu baranya agar krisis tidak terjadi lagi ke depan. "Target kita di Januari itu ada yang 30 HOPnya, tapi rata-rata di atas 20 HOP. Yang IPP (swasta) saja 15 HOP, tapi selebihnya hampir 20 HOP," katanya.