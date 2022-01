JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Dalam rangka evaluasi pencapaian tahun sebelumnya dan menyatukan strategi untuk mencapai target tahun 2022, MNC Sekuritas mengadakan Rapat Koordinasi MNC Sekuritas 2022.

Rapat koordinasi yang bertajuk Make a Change ini dilaksanakan selama 2 minggu sejak 11 – 21 Januari 2022. Rapat koordinasi ini bertujuan untuk memberikan update arahan dan kebijakan kepada seluruh karyawan MNC Sekuritas dan ajang pertemuan tahunan antara manajemen dan karyawan MNC Sekuritas.

Selain itu untuk melakukan evaluasi program dan pencapaian MNC Sekuritas tahun 2021, menyusun rencana dan target kerja tim Sales MNC Sekuritas tahun 2022 serta memberikan apresiasi untuk sales berprestasi dalam sesi Awarding.

Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo turut hadir secara virtual dan memberikan arahan dalam Penutupan Rapat Koordinasi MNC Sekuritas 2022 yang diselenggarakan pada Jumat (21/1/2021).

Hary mengungkapkan harapannya agar kegiatan Rapat Koordinasi MNC Sekuritas dapat memberikan motivasi bagi seluruh karyawan agar berani menjadi agen perubahan ke arah lebih baik di tahun 2022.

“MNC Sekuritas telah membuktikan perkembangan yang cukup pesat sepanjang tahun 2021 dan kami sangat mengapresiasi pencapaian ini. Suatu perusahaan bisa semakin perform jika manajemennya solid karena tahu apa yang dikerjakan, tahu bidangnya serta mau menjalankan. Semoga ke depannya, MNC Sekuritas bisa move to the next level agar mampu meningkatkan product development lebih dari yang sudah dicapai sekarang,” jelas Hary.

Hadir pula dalam acara ini Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina yang turut membuka acara. Susy menjelaskan rapat koordinasi awal tahun ini digunakan untuk mengevaluasi pencapaian dan strategi yang mungkin dapat diadopsi tapi menyesuaikan dengan kearifan lokal.

“Kami berharap pada tahun 2022 MNC Sekuritas dapat terus mengembangkan produk derivatif dan produk yang dibutuhkan oleh nasabah. Terima kasih banyak Pak Hary Tanoesoedibjo atas dukungannya yang terus diberikan untuk MNC Sekuritas,” jelas Susy.

Sebagai catatan, acara Rapat Koordinasi Sales MNC Sekuritas ini melibatkan kurang lebih 250 orang yang hadir secara virtual. Peserta rapat koordinasi sales ini terdiri dari Board of Directors PT MNC Investama Tbk (BHIT) dan PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), Kepala Cabang/ Mitra dan Karyawan Head Office dan Cabang MNC Sekuritas.