JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas senantiasa mengajak nasabah untuk mendapatkan informasi terbaru seputar dunia pasar modal.

Bertepatan dengan momen Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili yang jatuh pada hari ini, Selasa (1/2/2022), MNC Sekuritas berkolaborasi dengan Feng Shui Consulting Indonesia dalam mengulas saham paling hoki di Tahun Macan Air.

Research Analyst MNC Sekuritas Rifqi Ramadhan mengungkapkan beberapa sektor yang berpotensi mengalami kenaikan di sepanjang tahun 2022 adalah sektor properti dan perbankan. Rifqi mengungkapkan sektor properti berpotensi positif.

“Kebijakan pemerintah untuk melakukan perpanjangan untuk kredit rumah hingga akhir tahun 2022 diharapkan mampu menaikkan marketing sales sebesar 20-30% dan berdampak pada peningkatan pendapatan. Sedangkan sektor perbankan juga patut dilirik melihat sepanjang tahun 2021 kemarin, pertumbuhan penyaluran kredit telah mendekati mode ekspansif,” jelas Rifqi.

Principal Consultant of Feng Shui Consulting Indonesia Yulius Fang mengungkapkan pada Tahun Macan Air ini, investor disarankan untuk tetap memiliki tabungan berupa dana darurat untuk 6-9 bulan.

Ekonomi akan mengalami ketidakstabilan pada Januari - April sehingga penting sekali untuk nasabah memiliki dana pegangan. Selain itu, Yulius juga memberikan prediksi mengenai perkembangan pasar modal sepanjang tahun 2022.

“Pada awal tahun 2022 sepanjang bulan Januari – Juni, beberapa sektor yang menarik untuk dimiliki berasal dari elemen api dan tanah. Sektor yang berasal dari elemen api adalah kuliner, energi, kimia, entertainment, keuangan, dan penerbangan. Sedangkan sektor yang berasal dari elemen tanah adalah properti, konstruksi, pertambangan mineral, agraria, dan perbankan,” jelas Yulius.

Yulius melanjutkan, sepanjang bulan Juli – Desember 2022, beberapa sektor yang menarik untuk dimiliki adalah berasal dari logam dan tanah. Sektor yang berasal dari elemen logam adalah otomotif, alat berat, emas, perhiasan dan mesin. Sedangkan sektor yang berasal dari elemen tanah adalah properti, konstruksi, pertambangan, perbankan dan pangan.

