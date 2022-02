JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini ditutup menguat. Analis Henan Putihrai Sekuritas Liza C Suryanata menuturkan penguatan IHSG hari ini merupakan keberhasilan tes support dari penutupan sebelumnya.

"Memang secara garis besar atau mid term ini kita bergerak dalam tren sideways dan kita berada di resisten yang cukup kritikal yaitu 6.725 sampai 6.755," kata Liza dalam IDX 2nd Session Closing, Jumat (4/2/2022).

Menurut Liza, kemungkinan bagaimanapun arah IHSG lebih positif, mungkin dalam waktu kedepan terbatas tetapi akan menuju penguatan terbatas ke 6.755 terlebih dahulu.

"Karena kita harus ngetes itu, kalau sudah bisa lewat sih kita akan bisa mencapai ranah all time high mungkin segera gitu. But anyhow ini adalah perform yang cukup bagus untuk kelanjutan minggu depan," ujarnya.

Hal itu karena kita sudah berada di earning season yang ditunjukkan dari laporan kinerja tahun 2021 sudah mulai bermunculan.

"Kemudian kita juga butuh booster dari saham-saham blue chip seperti saham-saham komponen LQ45 yang diantaranya bank-bank besar seperti BRI, Mandiri, BCA, BNI itu kan sudah memunculkan laporan keuangannya," jelas Liza.

Kinerja mereka, lanjut Liza, cukup oke di tahun 2021, walaupun sekali lagi perlu diingat bahwa wajar saja karena tahun tersebut adalah tahun pemulihan.

"But anyhow itu bisa saja sentimen positif hari-hari kedepan kita gitu, sementara sentimen pelonjakan kasus Covid-19 secara nasional, no wonder kita sudah sampai di angka 25 ribu atau seperti diramalkan Kemenkes pada mid Februari ini," kata dia. Saham-saham pilihan yang bisa dikoleksi antara lain: ASRI 150 - 162 BUY MYOR 1.865 - 2.050 Spec BUY LSIP 1.210 - 1.340 Spec BUY SMGR 6.875 - 7.900 BUY