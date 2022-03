JAKARTA - Penampakan kiswah yang didapat Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dari Putra Mahkota Arab Pangeran Mohammed Bin Salman.

Kiswah itu diunggah oleh Luhut dalam akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan, Minggu (6/3/2022).

Pada sisi kiri kanan kiswah itu terlihat tulisan bahasa arah dengan warna abu-abu yang dipadu kuning emas.

Lalu pada atas kiswah itu ada warna biru tua dengan gambar kabah.

BACA JUGA:Momen Luhut Dirangkul Putera Mahkota Arab Saudi MBS, Singgung Investasi IKN Nusantara

Selain kiswah, Luhut juga diberikan replika kunci kabah.

Kunci tersebut berwarna kuning emas dengan 3 macam aksesorinya.

Bahkan, terlihat ada tasbih berwarna hijau dalam kotak yang berisi kunci itu.

Luhut merasa terhormat bisa diundang makan malam sekaligus menerima hadiah tersebut.

"Another mystery of life, bagi saya karena menurut Dubes Indonesia, Pangeran Mohammed Bin Salman sangat jarang menerima tamu dari luar, kecuali tamu dari negara-negara tetangga teluk," katanya.

“You are a true friend to Saudi Arabia and to me personally. Ucapan Pangeran yang paling saya ingat saat itu menunjukkan bahwa persahabatan dan rasa percaya yang sudah terjalin begitu lama, tidak berubah sedikit pun," tambahnya.

BACA JUGA:Pantau Pasokan Listrik di Bali Jelang KTT G20, Luhut Beri Tugas Berat untuk PLN

Terakhir, Luhut berharap kalau persahabatannya dengan Pangeran Mohammed Bin Salman tersebut dapat terus terjalin baik.

"Saya kira, persahabatan harus lah seperti itu. Rasa percaya harus diletakkan di atas segalanya, tak jadi soal agama, ras, suku bangsa mana kita berasal. Selama kita punya kepentingan yang sama yaitu mengedepankan kemanusiaan dan kesejahteraan seluruh bangsa demi menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik untuk diwarisi oleh anak cucu kita di masa depan," harapnya.

Kemudian, Pangeran Mohammed Bin Salman berujar ingin ikut kontribusi untuk pembangunan ibukota negara baru (IKN) Nusantara.

"Saya makin merasa optimis ketika mendengar bahwa beliau ingin Arab Saudi ikut berkontribusi pada pembangunan IKN Nusantara, serta yang tak kalah penting, Arab Saudi akan bergabung dalam Sovereign Wealth Fund Indonesia (INA)," tulisnya di akun Instagramnya @luhut.pandjaitan, Minggu (6/3/2022).

Dengan adanya tawaran tersebut, tentu Luhut tak ingin melewatkannya.

"Tak mau melewatkan kesempatan baik ini, saya berinisiatif untuk membentuk tim terpadu yang dalam kurun waktu minggu depan sudah berangkat ke Riyadh untuk follow up seluruh pembicaraan kita hari ini agar kami bisa langsung “set up” kunjungan pihak Kerajaan Arab Saudi ke Indonesia sebelum bulan Ramadan," jelasnya.

Bahkan, Luhut dengan Pangeran Mohammed Bin Salman sempat berdiskusi soal perkembangan IPTEK.

"Saya pun tidak merasa canggung untuk bertukar pikiran dengan beliau karena saya yakin kami berdua punya visi dan misi yang sama, yaitu ingin kedua negara sahabat ini semakin maju dan berkembang IPTEK nya tanpa bergantung lagi pada energi fosil. Bahkan Pangeran Mohammed Bin Salman menyetujui semua pesan yang dititipkan oleh Presiden @jokowi kepada saya," ungkapnya.