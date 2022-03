JAKARTA – Viral warung kopi (warkop) Indonesia di Amerika Serikat. Warkop tersebut viral usai didatangi sekelompok tentara Amerika yang memesan mi instan.

Adapun untuk satu porsi harga mi instan tanpa toping di sana dijual 3 dolar atau setara Rp43.149. Ada beragam varian rasa Indomie di warkop tersebut.

Dari rasa mi Aceh, ayam spesial dan masih banyak lainnya. Sayangnya, harga mi instan di warkop itu malah membuat netizen Indonesia geram. Menurutnya, harga yang dijual terlalu mahal.

"Tetep mahal lah. Di sini indomie Rp5.000 Kali 4 cuma Rp20.000. Nah di sana dijual Rp40.000, still expensive. But the idea was good, semoga laris lah," kata pemilik akun @RoyWira3.

