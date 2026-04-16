Segini Gaji Operator SPBU Pertamina dan Shell

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 16 April 2026 |06:05 WIB
Segini Gaji Operator SPBU Pertamina dan Shell
Gaji operator SPBU baik milik Pertamina maupun swasta seperti Shell menarik untuk diketahui. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
JAKARTA - Gaji operator SPBU baik milik Pertamina maupun swasta seperti Shell menarik untuk diketahui. Apalagi, isu terkait bahan bakar minyak (BBM) masih menjadi perhatian publik hingga saat ini.

Berdasarkan berbagai sumber, gaji operator SPBU Pertamina berkisar antara Rp1,5 juta hingga Rp3 juta per bulan. Besaran tersebut dapat berbeda tergantung apakah SPBU dikelola langsung oleh perusahaan atau melalui mitra swasta.

Operator SPBU bertugas mengisi bahan bakar sesuai permintaan konsumen, menjaga akurasi takaran, memastikan keselamatan selama proses pengisian, serta melaporkan anomali pada mesin pompa.

Sementara itu, gaji operator SPBU Shell umumnya mengacu pada upah minimum provinsi (UMP) yang berbeda di setiap wilayah.

Besaran gaji tersebut dapat meningkat seiring bertambahnya pengalaman kerja, kinerja individu, serta kebijakan masing-masing SPBU. Selain gaji pokok, operator SPBU Shell juga berpotensi memperoleh pendapatan tambahan berupa tunjangan kesehatan, uang makan, transportasi, dan lembur.

https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/320/3212622//operator_spbu-95cd_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/320/3212329//bbm-se3C_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/320/3212030//gaji_operator_spbu-IQiF_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/338/3209885//penganiayaan-5Ka6_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/337/3209888//anthony_budiawan-NVo3_large.png
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/320/3208915//menteri_esdm_bahlil-JRDN_large.jpg
