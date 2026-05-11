SPBU Ini Tak Lagi Jual Pertalite, Ini Faktanya

Sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina tidak lagi menjual BBM jenis Pertalite per Mei 2026. (Foto: Okezone.com/Pertamina)

JAKARTA - Sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina tidak lagi menjual BBM jenis Pertalite per Mei 2026. Kondisi ini perlu diketahui masyarakat karena terjadi perubahan layanan di beberapa SPBU.

Perubahan tersebut terjadi karena sejumlah SPBU mengalami peningkatan status menjadi SPBU Signature.

Dikutip dari laman resmi Pertamina Patra Niaga di Jakarta, SPBU Signature menawarkan berbagai layanan tambahan bagi konsumen. Salah satunya, pelanggan yang melakukan pengisian BBM minimal Rp350 ribu akan mendapatkan layanan semir ban gratis.

Selain itu, SPBU tersebut juga menyediakan fasilitas tambahan seperti kotak sampah untuk limbah kecil, serta fasilitas umum yang lebih lengkap. Mulai dari mushala dengan perlengkapan ibadah seperti mukena, sarung, dan Al-Qur’an, area wudhu, hingga toilet yang lebih bersih dan terawat.

Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dwi Anggia, menjelaskan tidak tersedianya Pertalite di sejumlah SPBU bukan karena penghentian distribusi BBM subsidi, melainkan akibat perubahan status layanan.

“Untuk beberapa SPBU Pertamina di Jakarta memang ada upgrade, perubahan status dari SPBU biasa menjadi SPBU Signature yang memang memberikan layanan dan fasilitas premium,” ujar Anggia.

Ia menegaskan, BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar tetap tersedia di SPBU lainnya yang masih beroperasi seperti biasa.