Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kapal Tanker Pertamina Tiba di NTB, Angkut 6.000 KL BBM

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 16 April 2026 |11:40 WIB
Armada kapal tanker Pertamina Patra Niaga kembali sandar di Pelabuhan Ampenan. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA – Armada kapal tanker Pertamina Patra Niaga kembali sandar di Pelabuhan Ampenan, Nusa Tenggara Barat, dengan total muatan mencapai 6.000 kiloliter (KL) untuk memperkuat pasokan energi di wilayah NTB dan sekitarnya. 

Muatan tersebut terdiri atas Pertalite sebanyak 3.000 KL dan B40 sebanyak 3.000 KL, yang disalurkan guna memenuhi kebutuhan masyarakat, sektor transportasi, hingga aktivitas industri di wilayah selatan Nusantara.

Kedatangan kapal tanker Transko Antasena ini menjadi bagian dari rantai distribusi energi nasional yang strategis, mengingat Ampenan merupakan salah satu simpul penting penyaluran BBM di kawasan Nusa Tenggara. 

Dari terminal ini, pasokan energi selanjutnya didistribusikan ke berbagai kabupaten/kota di Pulau Lombok dan sekitarnya, untuk mendukung kebutuhan ribuan konsumen setiap harinya.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth M.V. Dumatubun, menyampaikan bahwa armada laut memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pasokan energi nasional, khususnya di wilayah kepulauan yang bergantung pada distribusi melalui jalur laut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement