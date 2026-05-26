Viral Dugaan Penyelewengan BBM Subsidi di Kalbar, Pertamina Tindak Tegas

ugaan penyimpangan distribusi BBM subsidi di Kalimantan Barat memicu sorotan setelah video pemindahan BBM dari mobil tangki viral di media sosial. (Foto: okezone.com/Pertamina)

JAKARTA - Dugaan penyimpangan distribusi BBM subsidi di Kalimantan Barat memicu sorotan setelah video pemindahan BBM dari mobil tangki viral di media sosial. Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan menggandeng aparat penegak hukum untuk mengusut kasus tersebut.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Edi Mangun, mengatakan investigasi masih berjalan bersama pihak terkait. Pertamina juga melaporkan kasus itu kepada aparat penegak hukum guna mendukung proses hukum.

“Kami memastikan setiap dugaan penyimpangan akan diproses secara serius. Distribusi BBM merupakan layanan publik yang harus dijalankan sesuai prosedur, tepat sasaran, dan sesuai peruntukannya,” ujar Edi.

Pengamat energi Sofyano Zakaria mendukung langkah Pertamina Patra Niaga yang melaporkan kasus tersebut ke Polda.

“Pelaporan kasus ini ke Polda oleh Pertamina Patra Niaga adalah sikap dan keputusan yang luar biasa yang menunjukkan bahwa Pertamina Patra Niaga sangat tidak mentoleransi penyelewengan BBM bersubsidi,” kata Sofyano, Selasa (26/5/2026).