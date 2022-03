JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas senantiasa mengembangkan edukasi pasar modal bagi para nasabah dan khalayak luas. Salah satunya melalui Instagram Live secara rutin.

Sebelum memutuskan untuk terjun dalam dunia pasar modal, ada baiknya nasabah MNC Sekuritas mengetahui jenis analisis yang biasa digunakan. Dua analisis yang dapat digunakan oleh nasabah adalah analisis fundamental dan teknikal. Analisis fundamental biasanya digunakan oleh nasabah dengan tujuan investasi jangka panjang guna menyaring saham yang termasuk dalam kategori layak koleksi.

Sedangkan pengertian dari analisis teknikal adalah analisa yang berfokus pada kondisi saham yang akan dipilih. Biasanya digunakan untuk mengamati pola data pasar, volume transaksi dan harga saham. Apakah kelebihan dan kekurangan dari analisis fundamental maupun teknikal? Bagaimana cara melakukan analisis saham berdasarkan fundamental perusahaan?

Simak ulasan selengkapnya dalam Instagram Live Research Corner bertajuk “Siapa Bilang Analisis Fundamental Itu Ribet?” pada Kamis (24/03/2022) pukul 16.00 – 17.00 WIB. Instagram Live ini akan dipandu oleh Research Analyst MNC Sekuritas M. Rudy Setiawan dan Andrew Susilo. Jangan lewatkan Instagram Live di akun Instagram @mncsekuritas!.

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!

