Kenaikan Gaji Pensiunan PNS 2025? Cek Rinciannya yang Cair di Oktober

JAKARTA - Gaji pensiunan PNS yang cair di awal Oktober 2025. Hingga saat ini belum ada pengumuman resmi kenaikan gaji pensiunan PNS di 2025.

Pemerintah belum mengumumkan adanya kenaikan gaji pensiunan PNS 2025. Kenaikan terakhir diberikan per 1 Januari 2024 sebesar 12 persen. Sementara, dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 hanya mengatur kenaikan gaji untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

Diketahui, PT Taspen (Persero) mencairkan gaji pensiunan PNS mulai 1 Oktober 2025 dan langsung ditransfer ke rekening penerima. Pencairan gaji dilakukan untuk semua golongan pensiunan PNS, mulai dari Golongan I hingga IV berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024, yang mengatur besaran pensiun berdasarkan golongan terakhir dan masa kerja saat aktif sebagai PNS.

Para pensiunan diimbau untuk memastikan bahwa dokumen administrasi dan proses otentikasi telah lengkap agar pencairan berjalan lancar tanpa hambatan. Para pensiunan tidak perlu khawatir karena hak bulanan mereka tetap terjamin dan cair tepat waktu.

Selain itu, Taspen mempermudah proses autentikasi bagi peserta pensiun dengan memanfaatkan aplikasi Andal. Dengan fitur ini, peserta tidak perlu melakukan login maupun registrasi, cukup memasukkan data Nomor Taspen (Notas), lalu melakukan swafoto/selfie untuk verifikasi biometrik.

Setelah proses selesai, peserta akan langsung menerima pesan konfirmasi "Proses Autentikasi Anda Berhasil."

"Dengan inovasi autentikasi ini, kami ingin memastikan peserta pensiun dapat menerima hak mereka dengan lebih mudah dan nyaman. Hanya dengan swafoto melalui Aplikasi Andal by Taspen, mereka tidak lagi perlu datang ke kantor cabang," kata Corporate Secretary Taspen Henra.