Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Kenaikan Gaji Pensiunan PNS 2025? Cek Rinciannya yang Cair di Oktober

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 08 Oktober 2025 |20:59 WIB
Kenaikan Gaji Pensiunan PNS 2025? Cek Rinciannya yang Cair di Oktober
Kenaikan Gaji Pensiunan PNS 2025? Cek Rinciannya yang Cair di Oktober (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gaji pensiunan PNS yang cair di awal Oktober 2025. Hingga saat ini belum ada pengumuman resmi kenaikan gaji pensiunan PNS di 2025.

Pemerintah belum mengumumkan adanya kenaikan gaji pensiunan PNS 2025. Kenaikan terakhir diberikan per 1 Januari 2024 sebesar 12 persen. Sementara, dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 hanya mengatur kenaikan gaji untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

Diketahui, PT Taspen (Persero) mencairkan gaji pensiunan PNS mulai 1 Oktober 2025 dan langsung ditransfer ke rekening penerima. Pencairan gaji dilakukan untuk semua golongan pensiunan PNS, mulai dari Golongan I hingga IV berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024, yang mengatur besaran pensiun berdasarkan golongan terakhir dan masa kerja saat aktif sebagai PNS.

Para pensiunan diimbau untuk memastikan bahwa dokumen administrasi dan proses otentikasi telah lengkap agar pencairan berjalan lancar tanpa hambatan. Para pensiunan tidak perlu khawatir karena hak bulanan mereka tetap terjamin dan cair tepat waktu.

Selain itu, Taspen mempermudah proses autentikasi bagi peserta pensiun dengan memanfaatkan aplikasi Andal. Dengan fitur ini, peserta tidak perlu melakukan login maupun registrasi, cukup memasukkan data Nomor Taspen (Notas), lalu melakukan swafoto/selfie untuk verifikasi biometrik.

Setelah proses selesai, peserta akan langsung menerima pesan konfirmasi "Proses Autentikasi Anda Berhasil."

"Dengan inovasi autentikasi ini, kami ingin memastikan peserta pensiun dapat menerima hak mereka dengan lebih mudah dan nyaman. Hanya dengan swafoto melalui Aplikasi Andal by Taspen, mereka tidak lagi perlu datang ke kantor cabang," kata Corporate Secretary Taspen Henra.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183269/mentan_amran-SuP6_large.jpg
Amran Copot ASN yang Sewakan Lahan Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183168/gaji_pns-haH2_large.jpg
Ini Rincian dan Besaran Gaji Pensiunan PNS Terbaru yang Cair di November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182889/ai-5vmw_large.jpg
PNS Harus Siap di Era AI, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182538/pns-10JP_large.jpeg
Gaji Pensiunan PNS Naik? Ini Besarannya yang Cair di November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180363/pns-QvEt_large.jpeg
Kenaikan Gaji Pensiunan PNS 2025, Cek Faktanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/622/3178652/pns-0wLr_large.jpeg
Cara dan Syarat Mencairkan Dana Pensiunan PNS di Taspen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement