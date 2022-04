JAKARTA - Wall Street ditutup menguat pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB). Bursa saham AS mencatat hari terbaiknya dalam lebih dari sebulan dengan Nasdaq ditutup naik 2,2%, karena investor menanggapi laba positif.

Indeks Dow Jones Industrial Average melonjak 499,51 poin atau 1,45%, menjadi menetap di 34.911,20 poin. Indeks S&P 500 terangkat 70,52 poin atau 1,61%, menjadi berakhir di 4.462,21 poin. Indeks Komposit Nasdaq menambahkan 287,30 poin atau 2,15%, menjadi ditutup di 13.619,66 poin.

Kemajuan tersebut merupakan yang terbesar dari ketiga indeks utama sejak 16 Maret.

Sepuluh dari 11 sektor utama S&P berakhir di wilayah positif, dipimpin oleh saham-saham konsumen. Di antara yang berkinerja terbaik dalam indeks adalah perusahaan game, dengan Wynn Resorts Inc, Caesars Entertainment Inc dan Penn National Gaming Inc melonjak antara 4,9% dan 5,9%.

Saham sektor energi turun 1,0% karena harga minyak jatuh 5,2% setelah Dana Moneter Internasional (IMF) memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi global dan memperingatkan inflasi yang lebih tinggi.

Johnson & Johnson naik 3,1% ke rekor penutupan kedua dalam tiga sesi, karena laba kuartalan produsen obat tersebut melebihi ekspektasi pasar dan meningkatkan pembayaran dividennya.

Dari 49 perusahaan pertama dalam indeks S&P 500 yang melaporkan laba kuartalan, 79,6% telah melampaui perkiraan laba, sesuai data Refinitiv. Biasanya, 66% mengalahkan perkiraan. International Business Machines Corp naik 2,4%, sebelum naik lebih lanjut 1,8% menyusul laporan angka terbaru setelah penutupan pasar. Sementara itu, Netflix Inc ditutup naik 3,2%, sebelum turun 24% setelah bel ketika dilaporkan jumlah pelanggan telah menurun untuk pertama kalinya dalam satu dekade. Perusahaan streaming juga memperkirakan kerugian lebih lanjut pada kuartal kedua. Volume perdagangan di bursa AS mencapai 10,53 miliar saham, dibandingkan dengan rata-rata 11,67 miliar untuk sesi penuh selama 20 hari perdagangan terakhir.