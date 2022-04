JAKARTA - Pemerintah melalui Holding BUMN Pangan ID Food dan PTPN Group pertama kalinya mengirimkan pasokan gula dan minyak goreng curah melalui fasilitas tol laut dari Belawan ke Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Kepala Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi mengatakan pengiriman ini untuk menjaga ketersediaan dan harga pangan tetap stabil di kawasan tersebut.

Distribusi minyak goreng curah dan gula dengan optimalisasi fasilitas tol laut merupakan solusi untuk ketersediaan dan stabilisasi harga pangan khususnya di wilayah tertentu seperti Indonesia Timur.

Umumnya, kata Arief, terdapat kendala logistik pangan yang disebabkan biaya yang tinggi. Hal ini membuat harga produk ataupun komoditas pangan di wilayah tertentu.

“Port to Port, Port to Door, Door to Door, jadi alur distribusi pangan melalui tol laut ini dari Pelabuhan ke Pelabuhan, setelah itu dari pelabuhan dikirim ke gudang, kemudian didistribusikan ke distributor dan disalurkan ke pedagang pasar," ungkap Arief, Jumat (29/4/2022).

Adapun Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI, Frans Marganda Tambunan mencatat ID Food mengirimkan gula sebanyak 800 ton dan minyak goreng curah sebanyak 300 ton saat pengiriman perdana tersebut. "Mekanisme pendistribusiannya, ID Food Group telah bekerja sama dengan distributor lokal di Kupang NTT, sehingga setelah muatan tiba di Kupang NTT, ID Food bersama mitra mendistribusikan ke Pedagang pasar," jelasnya. Sebagian pendistribusian gula dan minyak goreng curah lainnya, lanjut Frans, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat maupun asosiasi pedagang pasar lokal yang akan menjual langsung ke konsumen. Dia melanjutkan, Pendistribusian minyak goreng dan gula ke sejumlah wilayah di Kupang ini juga turut berkolaborasi dengan BUMN sektor lainnya seperti PT Pos Indonesia untuk tracking pengiriman Container via Truk ke lokasi dispensing, dan juga PT Pelindo sebagai operator Pelabuhan.