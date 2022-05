JAKARTA - Shell menaikkan harga BBM setelah sempat turun beberapa waktu lalu. Per 1 Mei, harga BBM Shell Super menjadi Rp 16.630 per liter dari yang awalnya Rp 15.580 per liter.

Lalu bagaimana dengan harga BBM lain, seperti Pertamina? Apakah turut mengalami kenaikan harga?

Mengutip laman resmi Pertamina, Senin (2/5/2022), harga BBM Pertamina masih dibanderol sama sejak 1 April 2022.

Untuk Pertalite (RON 90), harga Rp 7.650 per liter. Kemudian Pertamax (RON 92) Rp 12.500 per liter, Pertamax Turbo (RON 98) Rp 14.500 per liter, solar Rp 5.150 per liter dan Pertamina DEX (CN 53) Rp 13.700 per liter.

Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan, untuk saat ini, Pertamina masih fokus memastikan BBM selama lebaran aman dan terkendali.

"Kita fokus dulu untuk lebaran, kita pastikan dulu stok BBM dan LPG mencukupi," ujarnya kepada MNC Portal Indonesia.

Adapun, kenaikan harga BBM secara serentak diakibatkan harga minyak dunia yang berada di level USD 100 per barel. Tingginya harga ini disebabkan oleh banyak faktor, termasuk tingginya permintaan dan konflik Rusia-Ukraina yang belum usai.