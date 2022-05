JAKARTA – PT Bank KB Bukopin Tbk sukses menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2021 yang bertempat di Lantai 3 Kantor Pusat Bank KB Bukopin Jl. MT Haryono Kav. 50-51 Pancoran, Jakarta Selatan. Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya dan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan guna menanggulangi penyebaran Covid-19.

PT Bank KB Bukopin Tbk (“Perseroan”) yang didukung penuh oleh Majority Shareholder KB Kookmin Bank telah kembali menunjukkan konsistensi dan komitmennya untuk melakukan transformasi secara menyeluruh melalui evaluasi untuk peningkatan kinerja yang lebih baik di tahun berikutnya serta bertekad membawa semangat next level banking pada setiap layanan dan produk yang diberikan kepada masyarakat luas.

Salah satunya strategi Perseroan yang dijalankan yaitu TURN AROUND Strategi (Transformation, Undercut Cost, Risk Manage, dan New Digital) di mana Perseroan akan membangun struktur keuangan yang berkelanjutan, dengan kompetensi sumber daya manusia yang berdaya saing, dan budaya perusahaan yang beretika.

Dengan tiga hal tersebut, bisnis Perseroan dapat tumbuh secara berkelanjutan dengan fokus pada Good Bank yang didukung oleh perbaikan IT infrastruktur dan digital innovation. Adapun agenda RUPST yang dilaksanakan oleh Perseroan terdiri atas enam agenda yaitu :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021.

2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 beserta penetapan honorariumnya.

3. Persetujuan penetapan honorarium, gaji dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Berkelanjutan dan Penawaran Umum Terbatas VI (“PUT VI”) Tahun 2021.

5. Perubahan Persetujuan Anggaran Dasar Perseroan.

6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Berdasarkan agenda rapat yang diajukan tersebut, para pemegang saham dan/atau kuasanya kemudian telah menyetujui seluruh agenda rapat.

Sedangkan untuk komposisi manajemen Perseroan berdasarkan hasil keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Jerry Marmen*

Wakil Komisaris Utama: Nam Hoon Cho

Komisaris Independen: Stephen Liestyo

Komisaris Independen: Tippy Joesoef

Komisaris Independen: Hae Wang Lee

Komisaris Independen: Sukriansyah S. Latief*

Komisaris Independen: Eugine K Galbraith**

Komisaris : Nanang Supriyatno

Dewan Direksi

Presiden Direktur: Woo Yeul Lee**

Wakil Direktur Utama: Robby Mondong

Direktur: Iwan Dharmawan*

Direktur: Seng Hyup Shin

Direktur: Helmi Fakhrudin

Direktur: Henry Sawali*

Direktur: Dodi Widjajanto

Direktur: Yohanes Suhardi

Direktur: Jin Bum Kim**

* Efektif setelah mendapat persetujuan OJK

** Efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK No. 27/POJK.03/2016; POJK No. 37/POJK.03/2017 dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku.

RUPST juga telah menetapkan Direktur Utama KB Bukopin yang baru yaitu Woo Yeul Lee menggantikan Chang Su Choi. Woo Yeul Lee akan efektif menjabat sebagai Direktur Utama setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK No. 27/POJK.03/2016; POJK No. 37/POJK.03/2017 dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Lee sebagai Direktur Utama baru KB Bukopin memiliki profil pengalaman yang luar biasa, sebelumnya beliau menjabat sebagai Chief Strategy Officer dan Chief Human Resource Officer serta Senior Executive Vice President KB Financial Group Inc.

Sebelum menjabat sebagai Senior Executive Vice President KB Financial Group, Lee membawahi IT sebagai Head of IT Group (Senior Managing Director level) untuk KB Kookmin Bank dan sekaligus sebagai CITO (Chief Information Technology Officer) untuk Grup Keuangan KB dari 2019 hingga 2020.

Pada 2018, Lee juga menjabat sebagai Head of IT Group KB Kookmin Bank (tingkat Managing Director). Sedangkan pada tahun 2017 menjabat sebagai Head of Regional Sales Group (Northern Seoul Area) KB Kookmin Bank. Bapak Lee memiliki beberapa pengalaman kerja terkait Penjualan, Strategi, dan Manajemen Risiko sebagai General Manager di KB Kookmin Bank.

Lee bergabung dengan KB Kookmin Bank pada 1989 dan memiliki pengalaman lebih dari 33 tahun di industri keuangan. KB Kookmin Bank telah menempatkannya pada berbagai posisi menantang yang membutuhkan perubahan dan inovasi baru. Lee berhasil membuktikan bahwa Lee bisa mengatasi tantangan yang berbeda dalam situasi yang berbeda.

Komisaris KB Bukopin Stephen Liestyo menyampaikan, manajemen KB Bukopin mengapresiasi seluruh kerja keras dan dedikasi Bapak Choi selama menjabat menjadi Direktur Utama KB Bukopin.

"Kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Bapak Lee di Bank KB Bukopin," ujarnya.

Pada 2022 ini dengan filosofi Direktur Utama KB Bukopin yang baru, Perseroan akan berupaya keras untuk meningkatkan kualitas aset, meningkatkan kekuatan penjualan, serta memberikan pondasi untuk dapat lebih dicintai oleh seluruh nasabah. Maka melalui upaya tersebut, Bank KB Bukopin bertekad untuk menjadi bank yang paling dicintai di Indonesia dalam waktu jangka menengah hingga jangka panjang.

