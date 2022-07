JAKARTA – Sebagai investor, Anda tentunya perlu mengetahui informasi terbaru mengenai arah pergerakan ekonomi maupun pasar modal. Dengan demikian, Anda dapat mengambil keputusan investasi dengan lebih bijak. Untuk menjawab kebutuhan investor tersebut, MNC Sekuritas berinisiatif untuk kembali menggelar webinar pertengahan tahun Mid-Year Investment Outlook 2022 dengan tema “Sailing Into Headwinds” pada Selasa (26/07/2022) pukul 15.30 – 17.30 WIB.

Tema tersebut dipilih untuk mengangkat beberapa faktor yang berpotensi menggerakkan pasar modal Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global. Menurut tim Riset MNC Sekuritas, aktivitas ekonomi terus menunjukkan perkembangan secara konsisten yang tercermin dalam beberapa indikator makro ekonomi seperti PDB yang bertumbuh, tingkat inflasi yang terkendali, dan surplusnya neraca dagang. Meskipun demikian, pasar modal Indonesia masih dihadapkan oleh berbagai tantangan seperti normalisasi kebijakan moneter dunia, gangguan pasokan energi, perlambatan ekonomi global dan tantangan perubahan iklim.

Acara edukasi pasar modal dengan target 1.000 peserta ini akan dibuka secara resmi oleh Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina, dengan Keynote Speaker Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, Iman Rachman dan Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo. Pemaparan tentang gambaran besar kondisi market global, regional, dan Tanah Air akan disampaikan oleh Chief Economist PT Bank Permata Tbk Josua Pardede.

