Pernikahan yang langgeng dan harmonis merupakan harapan setiap orang dalam membina rumah tangga. Agar hubungan semakin romantis, Anda dapat merayakan ulang tahun pernikahan dengan memberikan hadiah spesial kepada pasangan, seperti bunga, cokelat, dan barang yang sudah diidam-idamkan pasangan. Meskipun demikian, tak jarang hadiah yang diberikan berkurang nilainya seiring berjalannya waktu, misalnya saja bunga akan layu setelah beberapa hari.

Berbeda dengan pasangan pada umumnya, salah satu nasabah MNC Sekuritas yaitu Andri Muharizal merayakan ulang tahun pernikahan ke-14 bersama sang istri yaitu Rekiyan Ayu dengan memberikan kado berupa saham. Kado saham yang dipilih Andri untuk Rekiyan antara lain PT Global Mediacom Tbk (BMTR), PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS), dan PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) sebanyak masing-masing 14 lot atau 1.400 lembar saham yang merupakan simbol ulang tahun pernikahan yang ke-14.

“Saya telah menjadi nasabah MNC Sekuritas selama 9 tahun dan ingin memberikan kado yang juga memiliki manfaat jangka panjang untuk pasangan, bahkan dapat diwariskan kepada anak cucu. Saham yang saya pilih merupakan saham syariah dari BMTR, BRIS, dan AKRA, sehingga harapannya dapat menjadi barokah untuk keluarga kami,” ucap Andri.

Direktur Capital Market MNC Sekuritas Afen menyampaikan, pernikahan merupakan suatu momen yang patut dirayakan bersama pasangan. Dengan pemberian kado saham ini, artinya masyarakat kini semakin modern dan melek investasi. Tentunya hal ini merupakan hal positif yang perlu terus didorong dan menjadi salah satu upaya dalam mengembangkan pasar modal di Tanah Air.

