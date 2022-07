JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Berkenaan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas berkomitmen untuk mendukung penciptaan investor baru di pasar modal, baik investor saham maupun investor reksa dana.

Investasi memang sesuatu yang telah ada sejak lama dan seiring perkembangan zaman semakin digandrungi masyarakat. Dengan dukungan teknologi, kalangan muda semakin famiiliar dan memahami jenis-jenis investasi yang ada di market. Produk-produk investasi seperti saham dan reksa dana kian mudah diakses secara digital melalui aplikasi online trading MotionTrade milik MNC Sekuritas.

MNC Sekuritas berkolaborasi dengan Henan Putihrai Asset Management (HPAM) dalam mengadakan program Top Investor untuk produk reksa dana HPAM Ultima Ekuitas 1 dan HPAM Ultima Money Market. Anda dapat memperoleh cashback senilai total Rp4 juta untuk pembelian reksa dana HPAM dengan net subscription terbanyak.

Promo ini terbuka bagi investor yang melakukan pembelian reksa dana HPAM Ultima Ekuitas 1 atau HPAM Ultima Money Market minimal Rp 5 juta. Bagi investor dengan net subscription terbanyak pada masing-masing produk reksa dana tersebut (Top 1) memenangkan cashback unit penyertaan sebesar Rp1 juta (tidak berlaku kelipatan). Untuk investor dengan posisi Top 2 hingga Top 11 akan memperoleh cashback sebesar masing-masing Rp100 ribu (tidak berlaku kelipatan).

Jangan lewatkan kesempatan dobel cuan! Periode pembelian mulai 25 Juli hingga 25 Agustus 2022. Cara membuka rekening efek (saham dan reksa dana) melalui aplikasi MotionTrade juga sangat mudah karena bisa dilakukan secara full online. Aplikasi MotionTrade kini telah tersedia di AppStore maupun PlayStore dan dapat Anda unduh secara gratis. Informasi lebih lanjut tentang promo ini dapat Anda lihat melalui link: bit.ly/promoHENAN!

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!