JAKARTA – Kondisi ekonomi global saat ini masih dalam tahap pemulihan. Hal ini tentunya dapat memberikan pengaruh terhadap pasar modal di Tanah Air. Oleh sebab itu, investor perlu memahami pergerakan pasar modal sebelum akhirnya mengambil keputusan dalam berinvestasi.

Untuk memenuhi kebutuhan informasi akan pasar modal, MNC Sekuritas akan menggelar webinar Mid-Year Investment Outlook 2022 dengan tema “Sailing Into Headwinds” pada Selasa (26/07/2022) pukul 15.30 – 17.30 WIB.

Tema “Sailing Into Headwinds” dipilih untuk mendukung pergerakan pasar modal Indonesia di tengah fluktuasi ekonomi global. Pasar modal Indonesia masih dihadapkan oleh berbagai tantangan, antara lain normalisasi kebijakan moneter dunia dan perlambatan ekonomi global. Untuk menghadapi kondisi ekonomi yang belum stabil, tentunya perlu kolaborasi dan peran dari semua pihak, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat.

Melalui webinar ini, MNC Sekuritas berkomitmen memberikan navigasi sebagai acuan bagi investor dalam menghadapi pasar modal di tengah situasi ekonomi seperti saat ini.

Seperti apa kondisi market di Semester 2 tahun 2022? Bagaimana cara investor mengarungi ketidakpastian dan mengambil peluang investasi? Instrumen investasi apa yang dapat menjadi pilihan investor? Anda dapat memperoleh gambaran besar arah market, serta mengajukan pertanyaan kepada pembicara yang akan menyampaikan pemaparan Economic & Capital Market Outlook 2022 yaitu Chief Economist PT Bank Permata Tbk Josua Pardede.

Acara Webinar ini terbuka untuk umum dan GRATIS! Anda juga berkesempatan memenangkan hadiah doorprize berupa 1 unit smartphone dan saldo uang elektronik MotionPay senilai total Rp2.500.000.

