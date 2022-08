JAKARTA - Sepanjang bulan Agustus ini banyak film bermunculan di bioskop Indonesia.

Mulai dari Ivanna, Thor: Love and Hunter, Minions 2: The Rise of GRU, Way Down, Detective Conan, dan masih banyak lagi.

Teranyar adalah Pengabdi Setan 2. Film ini tengah naik daun di kalangan milenial.

 BACA JUGA:MotionBanking dan Cinema XXI Kerjasama Pembayaran QRIS

Pengabdi Setan merupakan salah satu film horor yang laris ditonton pecinta film Tanah Air.

Selama empat hari film horor garapan terbaru sutradara Joko Anwar itu tayang, berhasil meraup 3,5 juta penonton.

Kabar baiknya, bagi nasabah Motion Banking bisa mendapat diskon 25 persen jika membeli tiket nonton XXI dengan Qris Motion Banking. Jadi lebih hemat kan. Adapun bentuk diskonnya berupa saldo cashback yang akan dikreditkan ke rekening nasabah oleh MNC BANK. Saldo cashback akan dikreditkan ke rekening nasabah maksimal 7 hari kerja setelah dilakukan transaksi pembelian tiket nonton di XXI. Tawaran menariknya lagi, program ini berlaku sejak 1 Agustus 2022 dan berakhir hingga tahun depan yakni 1 Februari 2023.