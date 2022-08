JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham yang konvensional, MNC Sekuritas juga dapat memfasilitasi investasi saham sesuai prinsip syariah.

Manusia merupakan makhluk sosial yang bergantung satu dengan yang lain, sehingga sudah sewajarnya memiliki naluri untuk saling berbagi. Berbagi kepada sesama dapat diwujudkan melalui berbagai cara, salah satunya yaitu dengan wakaf. Di era digitalisasi seperti saat ini, MotionTrade menyediakan MNC Wakafku untuk memudahkan masyarakat menyalurkan wakaf secara digital berupa saham, uang, atau surat-surat berharga. Namun, sebelum melakukan wakaf digital, Anda perlu memperhatikan 3 tips dari MotionTrade agar berwakaf menjadi praktis dan amanah, antara lain:

1. Pilih Lembaga Perantara dan Pengelola Wakaf yang Terpercaya

Sebelum memberikan wakaf, Anda sebagai penyalur wakaf atau disebut wikif, tentunya perlu mengenali lembaga pengelola wakaf yang memiliki izin resmi untuk mengadakan donasi wakaf di Indonesia, seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Rumah Zakat. Kedua lembaga tersebut telah bekerja sama dengan MNC Sekuritas.

MNC Sekuritas memiliki program MNC Wakafku dimana investor dapat memberikan wakaf berupa saham syariah melalui aplikasi MotionTrade. Nantinya, wakaf saham tersebut akan disalurkan sesuai peruntukkan yang Anda pilih melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI) atau Rumah Zakat.

2. Pelajari Program dan Tujuannya

Pemberian wakaf tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak orang, terutama masyarakat yang membutuhkan melalui program-program tertentu. Dengan MNC Wakafku, Anda dapat memilih peruntukkan wakaf yang ingin disalurkan, antara lain untuk pemberdayaan ekonomi, kemaslahatan umat, pembiayaan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan dakwah Islamiyah. Agar manfaat wakaf sejalan dengan tujuan Anda, Anda dapat mempelajari dahulu program-program yang dilakukan oleh BWI atau Rumah Zakat.

3. Pastikan Transparansi Penyaluran Wakaf

Sebagai wikif, tentunya Anda menginginkan wakaf yang Anda berikan dapat tersalurkan secara transparan agar dapat menjadi amanah. Dengan MNC Wakafku, wikif akan menerima Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikat yang menunjukkan bahwa wakaf tersebut telah diterima oleh Badan Wakaf Indonesia atau Rumah Zakat, kemudian akan disalurkan untuk mendukung program-program sesuai tujuan dan peruntukkan yang Anda pilih melalui aplikasi MotionTrade.

MNC Wakafku termasuk dalam program MNC Filantropi bersama dengan program infak MNC Infakku dan program zakat MNC Zakatku.