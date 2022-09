JAKARTA - Harga cabai di Pasar DKI Jakarta terpantau masih stabil. Namun ada beberapa jenis cabai yang mengalami penurunan.

Melansir Info Pangan Jakarta hari ini, Selasa (27/9/2022), harga cabai rawit merah dibanderol di kisaran Rp50.000-Rp85.000 per kilogram.

Adapun harga terendah tersedia di Pasar Ciplak, sementara di pasar lainnya seperti di Pasar Sunter Podomoro, Pasar Minggu, Pasar Pulo Gadung, dan Pasar Cijantung di banderol Rp60.000 per kg.

Sedangkan termahal ada di Pasar Kalibaru.

Lanjut ke cabai rawit hijau. Pada jenis ini, harganya dibanderol di kisaran Rp31.000 - Rp70.000 per kg.

Terendah yakni di pasar Jembatan Lima, kemudian untuk pasar lainnya seperti di Pasar Sunter Podomoro, Pasar Pramuka, Pasar Koja Baru, Psar Rawamangun, Pasar Kramat Jati dibanderol Rp50.000 per kg, Pasar Rawa Badak, Pasar Mayestik dibanderol Rp60.000 per kg.

Sedangkan termahal ada di Pasar Pluit.

Kemudian, beralih ke komoditas lainnya yakni cabai merah besar. Untuk jenis cabai ini, harganya di patok dikisaran Rp45.000 - Rp85.000 per kg.

Adapun terendah di Pasar Jembatan Lima dan termahal di Pasar Rawamangun. Sementara di pasar lainnya seperti Pasar Senen Blok III-IV, Pasar Glodok, dibanderol Rp55.000 per kg.

Namun, khusus jenis cabai ini, ada pasar yang mengalami penurunan harga. Seperti Pasar Lenteng Agung turun Rp 10.000 menjadi Rp50.000 per kg, Pasar Tebet Barat turun Rp10.000 menjadi Rp 70.000 per kg, Pasar Tomang Barat turun Rp15.000 menjadi Rp55.000 per kg, dan Pasar Pademangan Timur turun Rp15.000 menjadi Rp50.000 per kg.

Terakhir, adalah cabai merah keriting. Untuk jenis cabai ini dipatok di harga Rp40.000-85.000 per kg.

Terendah di Pasar Pal Meriam dan termahal di Pasar Rumput.

Sama seperti cabai merah besar, cabai merah keriting juga mengalami penurunan harga pada beberapa pasar.

Seperti di Pasar Lenteng Agung turun Rp10.000 menjadi Rp50.000 per kg, Pasar Tebet Barat turun Rp10.000 menjadi Rp70.000 per kg, Pasar Tomang turun Rp5.000 menjadi Rp55.000 per kg.

Kemudian di Pasar Pal Merah turun Rp10.000 menjadi Rp60.000 per kg, serta Pasar Pademangan turun Rp15.000 menjadi Rp50.000 per kg.