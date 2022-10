JAKARTA – Tips beli mobil untuk para suami agar tak perlu minta maaf ke istri wajib diketahui.

Perencana keuangan Prita Ghozie membeberkan bagaimana tips agar suami tidak perlu minta maaf, melainkan minta izin terlebih dahulu saat ingin membeli mobil.

“Katanya sih, bapak-bapak tiap mau beli sesuatu mending minta maaf daripada minta izin. Nah, kalo urusan beli mobil, kali ini aku mau kasih tipsnya biar bapak ga perlu minta maaf sama istri,” tulisnya dalam akun Instagram resmi @pritaghozie dikutip Minggu (2/10/2022).

Berikut ini tips membeli mobil untuk para suami agar tak perlu minta maaf ke istri:

1. Needs vs Wants

Pembelian mobil untuk keluarga, sebaiknya bisa memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Pikirkan hal sebagai berikut:

- Daya tampung kendaraan: berapa seaters?

- Frekuensi penggunan: apakah untuk antar jemput anak atau hanya dipakai di akhir pekan.

- Siapa yang akan setir?

Apalagi jika berencana punya 1 kendaraan saja, maka test drive dan pilih-pilih jadi penting.

2. Kemampuan Finansial Mobil dan kendaraan lainnya adalah aset konsumsi yang digunakan oleh keluarga. Maka, hitungan finansial tidak berhenti pada proses beli saja, tapi juga kepemilikannya, seperti: - Pembelian kendaraan akan menambah pos transportasi. - Pilih kendaraan yang efisien dan memiliki biaya perawatan rendah. Menurut Prita, pilihlah selalu merek mobil yang favoritnya masyarakat Indonesia karena mudah cari bengkel dan sparepartnya. 3. Rencana Pembelian Mobil merupakan aset yang nilai jualnya cenderung menurun. Jadi, best option memang membeli secara tunai. Perhatikan hal sebagai berikut: - Jika setelah membeli tunai lantas tidak punya dana darurat lagi, maka butuh pinjaman. - Pastikan uang muka sebesar 30% dari harga mobil. - Jumlah cicilan bulanan biasanya maksimal 20% dari penghasilan rutin bulanan. - Alternatif pinjaman pun sebaiknya dari bank atau leasing yang legal. Pada unggahan tersebut, Prita juga memberikan contoh. Misalnya mau membeli mobil seharga Rp233 juta dan mau mencicil selama 3 tahun, maka: 1. Siapkan uang muka Rp75 juta 2. Cicilan sebesar Rp5,3 juta 3. Minimal penghasilan Rp25 juta Jika jumlah cicilanya terlampau besar, maka opsinya adalah mencicil dengan durasi hingga 5 tahun.