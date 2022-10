LOS ANGELES – Menjaga hubungan baik dengan kerabat serta rekan bisnis merupakan salah satu kunci kesuksesan.

Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) yang melakukan kunjungan ke Amerika Serikat (AS), bertemu dengan rekan bisnis yang sudah seperti sahabat.

Hary serta Liliana dan Warren Tanoesoedibjo berjumpa dan makan malam bersama founder TREBEL Music, Gary Mekikian beserta keluarganya di CUT by Wolfgang Puck, di Beverly Wilshire Hotel, Beverly Hills, California, AS, Sabtu (08/10/2022). Obrolan hangat pun mengalir di antara mereka.

“Membandingkan beberapa steakhouse termasuk CUT by Wolfgang Puck, to compliment to Park Hyatt Jakarta,”ujar Hary Tanoe dalam laman Instagram miliknya, Minggu (09/10/2022).

