BEKASI – Curah hujan tinggi memicu penurunan kualitas cabai. Pedagang mengeluhkan banyak cabai membusuk dan harganya turun karena tingginya curah hujan.

"Cabai sekarang turun. Bukan cuma rawit merah aja, tapi semua. Gara-gara hujan terus kan belakangan ini jadi banyak yang busuk," kata Pedagang Barang Pokok di Pasar Mangunjaya Arif saat ditemui MNC Portal Indonesia, Jumat (14/10/2022).

Dia merinci, harga cabai rawit merah kini dibanderol Rp50.000 per kilogram (kg), cabai merah keriting Rp50.000 per kg, cabai merah besar (TW) Rp50.000 per kg, sementara cabai rawit hijau Rp30.000 per kg.

Dia menjelaskan, harga cabai tersebut sudah jauh menurun dibandingkan 2 minggu sebelumnya. Adapun harga cabai sempat di patok Rp70.000 per kg.

"Kalau harga sekarang bisa dibilang sudah normal lah. Sebanding sama kenaikan BBM juga, maksudnya nggak tinggi-tinggi banget kaya waktu itu ada yang Rp70.000 sampai 80.000 per kilonya," tutur dia. Kendati harga cabai sudah terbilang murah, Arif berujar, konsumen juga tidak naik signifikan. Rata-rata konsumen hanya membeli Rp10.000-Rp15.000, bukan kilo-an. "Sepi, tetap saja. Kirain kalau murah pembelinya juga naik," cetusnya.