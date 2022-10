JAKARTA - Harga cabai merah keriting kian mahal di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Harga cabai merah hari ini naik menjadi Rp70.000 per kilogram.

Pedagang Barang Pokok di Pasar Kramat Jati menyebut, kenaikan harga cabai karena dipicu oleh curah hujan yang tinggi beberapa hari ini sehingga menyebabkan petani gagal panen.

"Kalau cabai naik itu jenis cabai merah keriting. Naik Rp10.000-an lah sekarang jadi Rp70.000 per kilogram," ujarnya saat ditemui MNC Portal Indonesia di Pasar Kramat Jati, Jumat (7/10/2022).

"Kan lagi hujan terus kemarin-kemarin. Jadi petaninya gagal panen," sambung Didin.

Sementara jenis cabai lainnya, seperti cabai rawit merah, cabai rawit hijau, dan cabai merah besar, ia memastikan tidak mengalami kenaikan.

"Kalau yang lain stabil lah. Meskipun terbilang mahal. Tapi hari ini nggak naik," kata Didin.

Sedangkan untuk harga pangan lainnya, ia menjabarkan, bawang merah dibanderol Rp38.000 per kilogram, bawang putih Rp32.000 per kilogram, dan telur ayam ras Rp24.000 per kilogram.

Kenaikan harga cabai merah keriting tidak hanya terjadi di Pasar Kramat Jati saja, melainkan secara nasional. Mengutip dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHP) Nasional, naiknya sebesar 0,59 persen menjadi Rp300 per kilogram.