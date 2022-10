JAKARTA - Cek daftar harga BBM terbaru dari Pertamina, Shell hingga Vivo. Di mana sejumlah BBM turun, tapi ada juga yang naik.

Misalnya dari Pertamina, BBM jenis Pertamax turun Rp600 dari Rp14.500 per liter menjadi Rp13.900 per liter. Lalu ada juga harga Pertamax Turbo juga turun dari Rp15.900 per liter menjadi Rp14.950 per liter.

Namun untuk jenis Solar Nonsubsidi, yakni Dexlite dan Pertamina Dex naik.

Berikut daftar harga BBM terbaru Pertamina, Shell hingga BP AKR:

BBM Pertamina

Solar Rp6.800/liter

Pertalite Rp10.000/liter

Pertamax Rp13.900 per liter

Pertamax Turbo Rp14.950/liter

Dexlite Rp17.800/liter

Pertamina Dex Rp18.100/liter

BBM Shell

Shell Super Rp14.150-Rp14.460/liter

Shell V-Power Rp14.840-15.160/liter

Shell V-Power Diesel CN 51 Rp18.450/liter

Shell V-Power Nitro+ Rp15.230/liter

BBM VIVO Revvo 89 Rp11.600/liter Revvo 92 Rp14.140/liter Revvo 95 Rp14.830/liter BBM BP-AKR BBM BP 90 Rp14.050/liter BBM BP 92 Rp14.150/liter BBM BP 95 Rp14.840/liter BBM BP Diesel Rp17.990/liter