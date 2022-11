JAKARTA – Petani happy karena harga jagung naik. Para petani lokal sumringah dengan kenaikan harga jagung internasional saat ini.

Guru Besar IPB sekaligus anggota Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa mengungkapkan, kenaikan tersebut meningkatkan semangat petani dalam menanam jagung untuk di pasarkan ke konsumen.

"Saat ini petani sangat amat senang karena harga jagung relatif tinggi bahkan harga jagung impor saja untuk periode 2022 ini Rp5.400 per kg, harga itu jauh lebih tinggi dibandingkan selama ini. Selama ini palingan harga jagung impor itu sekitar Rp2.000 per kg sampai Rp2.500 per kg bahkan sekarang bisa melonjak Rp5.400 per kg," ujar Dwi saat berbincang di acara Market Review IDX Channel, Selasa (1/11/2022).

Kendati demikian, ia memproyeksikan lonjakan harga ini hanya sementara dan akan berangsur turun meskipun tidak terlalu besar karena harga produksi jagung internasional pada tahun 2022 hanya turun 1,8%.

"Sehingga bisa dikatakan harga jagung internasional akan tetap tinggi dan itu menjadikan petani bergairah menanam jagung," tutur Dwi. Dengan begitu, tambahnya, kondisi jagung yang diproduksi oleh petani domestik kemungkinan besar akan meningkat hingga akhir tahun 2022 dibanding tahun 2021. "Jadi jagung aman," tukas Dwi.