BALI – Menteri Pendidikan dan kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menjadi pembicaraan dalam acara "Intergenerational Dialogue for Our Emerging Future" di Bali, Senin (14/11/2022).

Dalam kegiatan tersebut, Nadiem berkesempatan berbincang dan berdialog dengan CEO of Space X Elon Musk dengan tema Future Knowledge and Blended Finance for Better Business and Better.

Saat menyapa Elon yang hadir secara virtual dalam acara tersebut, Nadiem mengaku bahwa dirinya salah satu fans besar dari salah satu pengusaha terkaya didunia ini.

“Hai Elon, saya adalah salah satu fans berat Anda selama ini. Anda telah menginspirasi saya selama bertahun-tahun ini. Anda bisa klasifikasikan saya sebagai salah satu fans Anda,” ujar Nadiem.

Dialog itu merupakan bagian utama dari kegiatan Tri Hita Karana (THK) Future Knowledge Summit dan Festival Kampus Merdeka (FKM), kolaborasi antara Kemendikbudristek dengan Kementerian Koordinasi Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dan lembaga nirlaba Upaya Indonesia Damai atau United in Diversity (UID). Kemendikbudristek melalui program prioritas Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) menggerakkan transformasi pendidikan tinggi, mengoptimalkan kesiapan mahasiswa dalam menjawab tantangan perubahan zaman. Ini sejalan dengan UID yang melalui THK Forumnya mendorong adaptasi generasi muda pada masa depan yang lebih berkelanjutan. Melalui FKM 2022 diharapkan akan makin banyak mahasiswa mengikuti program-program MBKM, dan terbangun semangat kolaborasi antarperguruan tinggi serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya untuk ikut menjadi penggerak transformasi pendidikan tinggi di Indonesia.