JAKARTA - Harga BBM naik lagi pada Desember 2022. Harga BBM naik di SPBU milik Pertamina, Shell hingga BP.

Pertamina menaikkan harga Pertamax Turbo naik Rp900 dari Rp14.300 per liter menjadi Rp15.200 per liter pada 1 Desember 2022.

Harga Dexlite juga naik Rp300 dari Rp18.000 menjadi Rp18.300 per liter. Harga Pertamina Dex naik Rp250 dari Rp18.550 menjadi Rp18.800 per liter.

Besaran kenaikan harga BBM ini berlaku untuk wilayah Jakarta.

Meski harga BBM non subsidi naik, Pertamina belum menyesuaikan harga BBM jenis pertalite, pertamax dan solar subsidi.

Harga BBM jenis pertalite tetap Rp10.000 per liter, pertamax Rp13.900 per liter dan solar subsidi Rp6.800 per liter.

Tidak hanya BBM Pertamina, Shell hingga BP juga menaikkan harga BBM miliknya pada Desember 2022.

Berikut ini daftar kenaikan harga BBM per Desember 2022 beserta besarannya di Pertamina, Shell, BP dan Vivo, Jakarta, Senin (12/12/2022). Harga BBM Pertamina Solar subsidi Rp6.800 per liter Pertalite Rp10.000 per liter Pertamax Rp13.900 per liter Pertamax Turbo Rp15.200 per liter Dexlite Rp18.300 per liter Pertamina Dex Rp18.000 per liter Harga BBM Shell Shell Super Rp14.180 Harga Shell V-Power Rp15.100 Shell V-Power Diesel Rp19.180 Shell V-power Nitro+ Rp15.530 Harga BBM BP BP 90 Rp14.050 per liter BP 92 Rp14.150 per liter BP 95 Rp14.700 per liter BP Ultimate Rp15.100 per liter BP Diesel Rp18.660 per liter Harga BBM Vivo Revvo 90 Rp12.000 per liter Revvo 92 Rp14.000 per liter Revvo 95 Rp14.600 per liter