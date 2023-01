JAKARTA – Cara top up OVO melalui ATM dan Livin Mandiri. OVO merupakan e-wallet yang banyak digunakan untuk transaksi tunai.

Dompet digital satu ini menyediakan beberapa kemudahan bagi pengguna. Seperti hal cara-cara top up OVO (cara memasukan saldo OVO). Top up OVO dapat dilakukan dengan m-banking Livin Mandiri dan ATM Mandiri.

Untuk pengguna bank Mandiri, top up OVO dapat dilakukan dengan praktis. Pengguna dapat melakukan top up OVO melalui smartphone pada aplikasi Livin Mandiri dan juga bisa melalui ATM Mandiri. OVO dikenal sebagai e-wallet yang mempunyai jaringan yang luas. Hal ini dapat memudahkan pengguna untuk melakukan transaksi pembelian pulsa, pembayaran tagihan serta bisa investasi reksa dana.

Semua transaksi dapat dilakukan apabila pengguna sudah melakukan top up OVO. Terdapat minimal top up pada OVO, melalui mandiri sebesar Rp20.000 dengan biaya admin Rp1.000. Sementara itu, maksimal top up OVO untuk akun OVO club ialah sebesar Rp2.000.000 sedangkan saldo maksimal OVO premier sebesar Rp10.000.000. Kemudian, bagaimana cara top up OVO melalui Livin Mandiri dan ATM? simak cara top op OVO melalui Livin Mandiri atau ATM Mandiri di bawah ini.

Cara Top Up OVO melalui Livin Mandiri • Di halaman beranda Livin, terdapat bagian dompet elektronik, klik e-wallet OVO. • Ketik nomor ponsel anda yang tercantum pada OVO • Masukan nominal top up OVO, kemudian klik lanjut • Pilih total bayar untuk verifikasi nominal top up OVO • Tunggu sampai notifikasi top up OVO berhasil • Mengisi saldo OVO pada menu Top Up • Di halaman beranda Livin, klik icon top up • Lalu pada halaman top up, klik icon e-wallet • Lalu pilih OVO • Ketik nomor ponsel anda yang tercantum pada OVO • Masukan nominal top up OVO • Lalu klik lanjut • Pilih total bayar untuk verifikasi nominal top up OVO • Ketik PIN Livin Mandiri anda • Tunggu sampai notifikasi top up OVO berhasil dan unduh bukti transaksi top up OVO Cara Top Up OVO melalui ATM Mandiri • Masukan kartu ATM ke mesin lalu ketik PIN Mandiri anda • Klik menu bayar/beli • Klik menu lainnya, lalu pilih menu lainnya kembali • Klik menu e-commerce • Ketik kode OVO 60001 • Ketik nomor ponsel anda • Ketik nominal top up • Tunggu instruksi untuk menyelesaikan transaksi • Simpan bukti transaksi top up OVO anda