JAKARTA- Perusahaan yang ternyata milik Airlangga Hartarto menarik untuk dibalas.Pasalnya dia adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada Kabinet Indonesia Maju yang dilantik sejak 23 Oktober 2019 dan menjabat hingga sekarang.

Sebelumnya, Airlangga mengemban tugas sebagai Menteri Perindustrian periode 2016-2019 dalam Kabinet Kerja (reshuffle jilid ke-2). Di samping jabatan pemerintahan, dirinya juga menjadi Ketua Umum Partai Golkar (2017-sekarang).

Airlangga Hartarto kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta mengambil Jurusan Teknik Mesin di Fakultas Teknik dan lulus pada tahun 1987.

Di UGM pun, ia tak sekadar menimba ilmu melainkan aktif berorganisasi. Ia diberi kepercayaan menjadi Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Teknik UGM. Kecintaannya pada dunia aktivis tak membuat ia melupakan bangku kuliahnya. Justru semangat belajarnya, ia teruskan hingga master dan diraihnya di luar negeri.

Dari UGM, ia melanjutkan program S2 di Wharton School University of Pennsylvania, Philadelphia, Amerika Serikat, program Master of Business Administration (MBA), Monash University Australia, dan terakhir ia menuntut ilmu di Melbourne Bussiness School University of Melbourne

Perusahaan yang ternyata milik Airlangga Hartatodi antaranya, PT. Graha Curah Niaga yang bergerak di bidang agraria (pupuk), di PT. Jakarta Prime Crane, PT. Bisma Narendra, dan Komisaris PT. Sorini Corporation Tbk.

Riwayat Pekerjaan:

Presiden Komisaris PT Fajar Surya Wisesa Tbk

Presiden Komisaris PT Ciptadana Sekuritas

Presiden Direktur PT Bisma Narendra

Komisaris PT Sorini Corporation Tbk

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Partai Golkar

Riwayat Pendidikan:

Sarjana Teknik, Jurusan Teknik Mesin - Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, D.I. Yogyakarta-Indonesia

Advanced Management Program (AMP) Wharton School, University of Pennsylvania, Philadelphia-USA

Master of Business Administration (MBA), Monash University, Melbourne-Australia

Master of Management Technology (MMT), Melbourne Business School - University of Melbourne Australia

