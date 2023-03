JAKARTA - Harga emas dunia menguat pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB). Harga emas berjangka bangkit di tengah kekhawatiran atas krisis perbankan tetap bertahan dan data inflasi AS yang beragam membuat beberapa ketidakpastian atas sikap Federal Reserve pada kebijakan moneter.

Dilansir dari Antara, Kamis (16/3/2023), kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April di divisi Comex New York Exchange, terangkat USD20,40 atau 1,07% menjadi USD1.931,30 per ounce.

Menyusul kegagalan beberapa bank regional di Amerika Serikat, saham Credit Suisse anjlok lebih dari 20% selama jam perdagangan, memicu kembali kekhawatiran tentang penularan sektor perbankan AS yang mendunia.

Kekhawatiran gejolak perbankan global meningkat, mendorong investor untuk mengantisipasi perubahan kebijakan dari Federal Reserve, yang mendukung emas.

Data ekonomi yang dirilis pada Rabu (15/3/2023) beragam. Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa indeks harga produsen AS yang disesuaikan secara musiman untuk permintaan akhir turun 0,1% pada Februari, berlawanan dengan ekspektasi pasar akan kenaikan sebesar 0,3%.

Baca Juga: Ketahui Kerugian Membeli Mobil Bekas Banjir

Follow Berita Okezone di Google News

Indeks kondisi bisnis Empire State Fed New York, ukuran aktivitas manufaktur di negara bagian, turun 18,8 poin menjadi negatif 24,6 pada Maret, padahal para ekonom memperkirakan pembacaan negatif 5,0.

Departemen Perdagangan AS melaporkan bahwa penjualan ritel AS turun 0,4% menjadi 698 miliar dolar AS pada Februari, turun dari angka revisi 701 miliar dolar sebulan sebelumnya.

Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Mei turun 15,80 sen atau 0,72%, menjadi USD21,882 per ounce. Platinum untuk pengiriman April melemah USD27 atau 2,71% menjadi USD970,30 per ounce.