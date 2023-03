JAKARTA - Indonesian Fashion Chamber (IFC) bersama Bank Indonesia dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) serta Ditali Cipta Kreatif telah sukses menyelenggarakan Muslim Fashion Festival (Muffest)+ 2023 pada 7 - 10 Maret 2023 di The Westin Jakarta.

Roadmap Fashion Muslim Indonesia 2023 ditargetkan untuk penguatan networking dan connecting dengan terjun langsung dalam peta fesyen internasional.

Muffest+ tahun ini yang merupakan rangkaian road to Indonesia International Modest Fashion Festival (In2Motionfest) 2023 mengangkat tema Unlock Global Opportunities with Muffest+ dalam memperkuat kesiapan industri modest fashion Indonesia untuk merambah pasar internasional, dan mewujudkan Indonesia sebagai pusat fesyen muslim dunia.

Dalam penutupan acara ini, Lisa Fitria, Project Director Muffest+ 2023 menyampaikan laporan, “Selama empat hari penyelenggaraan Muffest+ 2023 tercatat telah mendatangkan sebanyak 12.358 pengunjung yang terdiri dari buyer B2B dan B2C.”

Ia menambahkan, perhelatan kolaboratif Muffest+ bersinergi dengan In2Motionfest ini merupakan jendela dunia yang memperlihatkan perkembangan terkini industri fesyen muslim dan juga gaya hidup halal Indonesia.

“Semoga ikhtiar kita untuk memperluas kiprah fesyen muslim Indonesia di pasar global dan mengakselerasi terwujudnya Indonesia sebagai sentra fesyen muslim dunia dapat tercapai di 2024,” tuturnya.

Frida Adiati selaku Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI turut menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan Muffest+ 2023.

“Saat ini tren penggunaan fesyen muslim semakin meningkat yang mengarah kepada lifestyle, tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga bagi pencinta fesyen secara luas. Kita pasti bisa mengambil peluang ini,” ucapnya.

Ia mengungkapkan, Indonesia kaya akan ragam kearifan dan budaya lokal yang bisa menjadi inspirasi dan aset bagi para desainer untuk terus berkarya. Kuncinya adalah kolaborasi dan penguatan ekosistem fesyen muslim Indonesia.

“Kita harus gotong royong mengakselerasi pertumbuhan industri fesyen muslim dalam negeri hingga akhirnya terwujud Indonesia sebagai kiblat fesyen muslim dunia,” katanya.

Fashion show karya Nada Puspita. (Foto: dok Muffest+ 2023)





Kemendag sangat memahami pentingnya keterlibatan seluruh stakeholder untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia sebagai kiblat fesyen muslim dunia dan menjadikan kekuatan baru ekonomi Nasional.

Untuk itu, Kemendag turut menggiatkan kolaborasi dan kerja sama yang erat dari seluruh pihak untuk menyukseskan kegiatan-kegiatan fesyen muslim, termasuk Muffest+ 2023.

Melalui Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW), Kemendag turut mendukung penyelenggaraan Muffest+ 2023 dengan mempersembahkan fashion show sebagai rangkaian acara penutupan.

Acara penutupan tersebut menghadirkan koleksi dari Jenahara, MUDA, Èl.Abrar by Mihalul Abrar, Jenna&Kaia, Barli Asmara, Archipelago Texture, Zeta Privé, Artkea Stripes & IKYK, dan Brilianto, serta perfoma dari penyanyi Tantri Kotak. Kegiatan ini sekaligus sebagai sosialisasi perhelatan JMFW 2024 pada 19-21 Oktober 2023 di ICE-BSD.

Muffest+ Road to In2Motionfest 2023 menghadirkan pula produk modest fashion Indonesia dengan menerapkan konsep sustainability dan mengoptimalkan pemanfaatan kekuatan sumber daya lokal.

Hal tersebut berguna untuk menggerakkan perekonomian lokal, seperti pemakaian wastra Nusantara sebagai keunggulan yang membedakan produk modest fashion Indonesia dengan negara lainnya untuk berkiprah di pasar global, di antaranya koleksi dari 64 brand yang merupakan anggota Industri Kreatif Syariah (IKRA) Indonesia dan UMKM binaan Bank Indonesia.

Perhelatan ini kembali memberikan kesempatan kepada sekolah tinggi mode untuk turut menampilkan karya para mahasiswanya, yaitu Islamic Fashion Institute (IFI), Institut Kesenian Jakarta (IKJ), Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, Burgo Indonesia, ISWI Fashion Academy, Akademi Wirausaha Maluku Utara, dan BBPVP (Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas) Semarang.

Selain itu juga mempresentasikan karya SMK dalam rangka pengembangan bakat dan minat peserta didik sehingga #bangga jadi anak SMK, antara lain Zelmira by SMK NU Banat Kudus dan Threelogy by SMKN3 Blitar.

Untuk keberlanjutan pelaku industri modest fashion yang berdaya saing tinggi, Modest Young Designer Competition (MYDC) persembahan Bank Indonesia digelar dalam Muffest+ 2023 Road to In2Motionfest.

Peserta kompetisi ini disyaratkan untuk membuat sketsa desain busana modest siap pakai dengan tema Intertwined Wastra yang menggunakan inspirasi wastra/kain tradisional Indonesia dan digabungkan dengan sesuatu yang kekinian dan bersiap mengikuti pameran dagang.

Dari 15 Finalis MYDC 2023, Dewan Juri MYDC 2023 yang terdiri dari Advisory Board IFC sekaligus Ketua Juri Taruna K. Kusmayadi, Asisten Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Misha Ramadhan Nugraha, Trend Expert Dina Midiani, dan Sofie selaku Fashion Designer Entrepreneur, menentukan pemenangnya.

Pemenang pertama jatuh pada Clarissa Wirogo yang mendapatkan hadiah berupa uang tunai dan mengikuti pameran dagang dan fashion show di Hongkong Fashion Week. Sementara pemenang kedua adalah Efi Afifah dan pemenang ketiga diberikan kepada Karima Bafadal, serta pemenang favorit jatuh kepada Tasha Nur Luansa.

Muffest+ 2023 diramaikan oleh kegiatan lain seperti Seminar Trend Forecasting 24/25 bertema Resilient terdiri dari empat tema yaitu Heritage, Fusion, New Spirit, dan Cyberchic. Seminar ini diisi oleh Dina Midiani selaku Trend Expert dari Fashion Trend Forecasting.

Dalam presentasi tren ini, tema Heritage diwakilkan oleh karya Fomalhaut Zamel dan Emmy Thee, tema Fusion oleh karya kolaborasi Lenny Agustin x Emmy Thee dan Deden Siswanto, tema New Spirit oleh karya Aldre dan Raegitazoro, dan tema Cyberchic oleh karya Anggia Mawardi dan Nuniek Mawardi. Rangkaian koleksi tersebut diperagakan oleh para Finalis Next Face Muffest+ 2023.

Muffest+ 2023 juga menghadirkan ajang model search Next Face 2023 persembahan Wardah dan Indonesian Fashion Chamber (IFC) untuk mencari wajah dan talenta baru sebagai trend setter dan influencer dalam modest fashion Indonesia.

Dewan Juri yang terdiri dari Deden Siswanto (Fashion Designer), Mega Melianty (Model), Temi Sumarlin (CEO Scarf Media), Nada Husniyatika (Wardah Face Care Brand Building Executive), dan Sabrina Salsabila Sosiawan (Influencer) menobatkan Dintan Salsabila dari Bogor sebagai juara pertama, Nurul Hanun dari Bandung sebagai juara kedua, dan Desy Ramadhani dari Surabaya sebagai juara ketiga.

Tak ketinggalan, Muffest+ 2023 lebih seru dengan beragam talkshow yang mengulas berbagai topik menarik seputar modest fashion dan gaya hidup halal. Beberapa talkshow yang mengedukasi adalah Talkshow oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI dengan tema Kreasi Fesyen Modest dan Tren Reka Warna.

Selanjutnya, Talkshow oleh Hijabersmom Community bertema Highlight Muslim Fashion dan Talkshow bertema Hijrah & Halal Lifestyle.

Kemeriahan kegiatan ini semakin nyata dengan penampilan penyanyi Tantri Kotak, influencer Dennis Lim, fashion designer Lisa Fitria dan Reyna Hanifa.

Tantri Kotak turut memeriahkan Muffest+ 2023. (Foto: dok Muffest+ 2023)





Muffest+ Road to In2Motionfest 2023 terselenggara atas kerja sama sinergis dengan berbagai pihak, yaitu Wardah Beauty sebagai Official Make-up Artist & Hijab do Partner dan The Westin Jakarta sebagai Official Venue Partner.

Kemudian, acara ini juga disponsori oleh Asia Pacific Rayon (APR) dan Bank Syariah Indonesia (BSI), didukung oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI, BBPVP Semarang, Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, YOU.C1000, dan ASEAN Fashion Designers Showcase (AFDS), Hijabersmom Community, dan Hijabers Community sebagai Community Partner.

