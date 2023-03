BALI - Bank Indonesia (BI) mendorong konektivitas pembayaran lintas negara di Asia Tenggara (Asean). Setelah Thailand, BI ingin meningkatkan kerjasama pembayaran berbasis QR Code lintas negara (cross-border QR payment linkage) dengan Malaysia, Singapura, dan Filipina.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, pembayaran lintas negara bisa dilakukan hanya dengan sentuhan ponsel atau handphone. Hal ini pn sangat memudahkan dan membuat transaksi lintas negara menjadi sangat cepat.

BACA JUGA: Transaksi QR Code RI Ditargetkan Bisa Dipakai di China hingga Arab Saudi

"Ini adalah konektivitas pembayaran lintas batas. Kita dapat melakukan transaksi ekonomi dan keuangan lintas negara hanya dengan sentuhan ponsel," kata Perry dalam High Level Seminar From Asean to the World: Payment System in Digital Era, Bali, Selasa (28/3/2023).

Dirinya pun memberikan contoh pembayaran lintas negara yang sudah dilakukan Indonesia dengan Thailand. Di mana QR Code lintas negara sudah bisa digunakan kedua negara.

BACA JUGA: Bank Indonesia Dukung Penerbitan Kode Etik Pasar Keuangan

"Sudah Thailand dan Indonesia dalam konektivitas pembayaran cepat QR. Berikutnya dengan Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina akan bergabung," ujarnya.

Perry pun berharap negara Asean lain dapat berkomitmen untuk mengintegrasikan konetivitas pembayaran lintas negara ini. Hal ini juga menjadi fokus pembahasan dalam Asean Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM).

"Kami sudah bergerak bahwa kami akan memperluasnya dengan negara-negara Asean lainnya. Rekan dan anggota Asean kami mengundang untuk bergabung dengan konektivitas pembayaran regional, tidak hanya mengintegrasikan sistem pembayaran lintas batas tetapi juga memajukan bagaimana digitalisasi dapat mendukung pemulihan ekonomi, inklusi keuangan, dan mendukung hub global," ujarnya.

Follow Berita Okezone di Google News

Sebagai informasi, Bank Indonesia (BI) dan Bank of Thailand (BoT) telah meresmikan implementasi kerjasama pembayaran berbasis QR Code lintas negara (cross-border QR payment linkage) antara Indonesia dan Thailand. Kerja sama ini diawali dengan fase uji coba pada 17 Agustus 2021 yang telah berjalan dengan baik dan dilanjutkan dengan fase implementasi yang melibatkan 76 penyedia jasa sistem pembayaran dari kedua negara. Melalui inisiatif ini, masyarakat di wilayah Indonesia dan Thailand dapat menggunakan aplikasi pembayaran yang terdapat pada gawai dengan memindai Thai QR Codes dan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dalam melakukan transaksi pembayaran di merchant. Lebih lanjut, BI dan BoT juga menyepakati inisiasi kerja sama transfer antarnegara (cross border transfer) melalui fast payment. Kedua bank sentral akan melakukan pembahasan lebih lanjut terkait inisiatif tersebut.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.