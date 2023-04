JAKARTA - Harga sejumlah bahan pokok memasuki pertengahan Ramadhan di DKI Jakarta mengalami penurunan.

Penurunan itu mulai dari beras, minyak goreng, cabai, telur hingga gula pasir.

Berdasarkan pantauan MPI di laman Infopangan Jakarta pada Senin (3/4/2023), harga rata-rata beras medium turun tipis Rp57 menjadi Rp10.673 per kilogram (kg) sementara harga beras premium turun Rp37 menjadi Rp13.213 per kg.

Harga rata-rata minyak goreng curah juga mengalami penurunan menjadi Rp15.788 dari semula Rp15.795.

Harga rata-rata komoditas cabai juga kompak turun. Cabai merah keriting turun Rp1.284 ke level Rp42.818 per kg. Cabai merah besar turun Rp47 menjadi Rp47.976 per kg. Kemudian cabai rawit merah turun cukup signifikan sebesar Rp2.681 menjadi Rp63.681 per kg sedangkan cabai rawit hijau turun Rp1.204 menjadi Rp46.795.

Selanjutnya telur ayam ras turut mengalami penurunan sebesar Rp216 menjadi Rp29.772 per kg sama halnya dengan telur, daging ayam juga ikut turun sebesar Rp338 ke level Rp38.047.

Setelah sebelumnya mengalami kenaikan, gula pasir kali ini turun cuko dalam sebesar Rp2.841 menjadi Rp14.625 per kg. Adapun harga rata-rata daging sapi has atau paha belakang turun Rp445 menjadi Rp145.833 per kg. Sedangkan harga rata-rata daging sapi murni adalah Rp141.136 per kg atau turun sebesar Rp308. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengecek harga pangan di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur. Dari hasil pantauan Mendag, harga bapok stabil namun di level tinggi. Seperti telur ayam yang sudah tembus Rp29.000 per kilogram, dari harga normal Rp27.000 per kg. Kendati begitu, Mendag bilang, stoknya berlimpah. Diharapkan, harga saat ini bisa terkendali sehingga saat lebaran nanti tidak semakin melonjak. Mengingat harga masih bergejolak, Mendag mengimbau para pedagang agar tetap menjaga harga sesuai dengan aturan harga patokan Badan Pangan Nasional (Bapanas). "Saya ingatkan para pedagang ambil untung boleh tapi jangan sampai berlebihan. Sebentar lagi mau Idul Fitri, jangan berlebihan stok nimbun, harga naik seenaknya. Harus ikuti harga patokan Bapanas, Bulog. Minyak goreng juga," pungkasnya.

