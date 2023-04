JAKARTA - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengecek harga pangan di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur. Dari hasil pantauan Mendag, harga bapok stabil namun di level tinggi.

Seperti telur ayam yang sudah tembus Rp29.000 per kilogram, dari harga normal Rp27.000 per kg. Kendati begitu, Mendag bilang, stoknya berlimpah. Diharapkan, harga saat ini bisa terkendali sehingga saat lebaran nanti tidak semakin melonjak.

"Telor ayam naik sedikit. Tadi Rp29 ribu per kg, biasanya Rp27 ribu per kg. Lima persen masih oke sih. Tapi kalau berlebihan kita akan turun dan cek, kita turunkan satgas," ujarnya kepada wartawan, Senin (3/4/2023).

Selain telur, dia juga menyebut, harga daging sapi mengalami kenaikan dari Rp125.000 per kg menjadi Rp140.000 per kg.

Mengingat harga masih bergejolak, Mendag menghimbau para pedagang agar tetap menjaga harga sesuai dengan aturan harga patokan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

"Saya ingatkan para pedagang ambil untung boleh tapi jangan sampai berlebihan. Sebentar lagi mau Idul Fitri, jangan berlebihan stok nimbun, harga naik seenaknya. Harus ikuti harga patokan Bapanas, Bulog. Minyak goreng juga," tegasnya.

Melihat data dari Panel Badan Pangan Nasional per hari ini, terpantau harga-harga bapok memang mengalami kenaikan.

Adapun beras premium naik menjadi Rp13.700 per kg, bawang merah naik menjadi Rp34.260 per kg, bawang putih bonggol naik menjadi Rp31.630 per kg, cabai merah keriting naik menjadi Rp37.920 per kg, cabai rawit merah naik menjadi Rp51.310 per kg, daging sapi murni naik menjadi Rp137.770 per kg.

Kemudian, daging ayam ras naik menjadi Rp29.610 per kg, gula konsumsi naik menjadi Rp14.450 per kg, minyak goreng kemasan sederhana naik menjadi Rp18.030 per liter, serta minyak goreng curah naik menjadi Rp15.030 per liter.

Sebagai infomasi, saat meninjau bapok, Mendag didampingi Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo Adi, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Bulog Mokhamad Suyamto, dan Direktur Utama Perumda Pasar Jaya Tri Prasetyo.