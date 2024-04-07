JAKARTA - Sejumlah harga pangan mengalami kenaikan jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H.
Harga komoditas pangan seperti bawang merah, bawang putuh, cabai merah kering, cabai rawit merah, daging sapi murni, daging ayam ras hingga telur ayam ras masih tepantau mengalami kenaikan harga dibandingkan sebelumnya.
Hal ini terlihat dalam data panel harga pangan yang dilansir MNC Portal Indonesia dari website Badan Pangan nasional (Bapanas), Minggu (7/4/2024).
Bawang merah misalnya, kini dibanderol Rp40.180 per kg, naik Rp1.030 atau sekura 2,63 persen dibandingkan harga sebelumnya. Kemudian bawang putih bonggol yang juga terpantau masih mengalami kenaikan harga. Saat ini bawang putih bonggol ini dijual seharga Rp42.380 per kg atau naik 0,59 persen dibandingkan harga sebelumnya.
Komoditas lainnya yang juga mengalami kenaikan harga yaitu vlcabai merah keriting dab cabai rawit merah. Keduanya kini dibanderol seharga Rp51.570 per kg dan Rp52.760 per kg.
Kenaikan harga juga terjadi pada daging sapi murni, yang kini dijual seharga Rp139.440 per kg. Realisasi harga itu naik 1,46 persen atau sekitar Rp2.010 jika dibandingkan harga sebelumnya.