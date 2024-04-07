Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Cabai hingga Daging Sapi Meroket Jelang Lebaran 2024

Atikah Umiyani , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |11:25 WIB
Harga Cabai hingga Daging Sapi Meroket Jelang Lebaran 2024
Harga Cabai Naik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah harga pangan mengalami kenaikan jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H.

Harga komoditas pangan seperti bawang merah, bawang putuh, cabai merah kering, cabai rawit merah, daging sapi murni, daging ayam ras hingga telur ayam ras masih tepantau mengalami kenaikan harga dibandingkan sebelumnya.

Hal ini terlihat dalam data panel harga pangan yang dilansir MNC Portal Indonesia dari website Badan Pangan nasional (Bapanas), Minggu (7/4/2024).

Bawang merah misalnya, kini dibanderol Rp40.180 per kg, naik Rp1.030 atau sekura 2,63 persen dibandingkan harga sebelumnya. Kemudian bawang putih bonggol yang juga terpantau masih mengalami kenaikan harga. Saat ini bawang putih bonggol ini dijual seharga Rp42.380 per kg atau naik 0,59 persen dibandingkan harga sebelumnya.

Komoditas lainnya yang juga mengalami kenaikan harga yaitu vlcabai merah keriting dab cabai rawit merah. Keduanya kini dibanderol seharga Rp51.570 per kg dan Rp52.760 per kg.

Kenaikan harga juga terjadi pada daging sapi murni, yang kini dijual seharga Rp139.440 per kg. Realisasi harga itu naik 1,46 persen atau sekitar Rp2.010 jika dibandingkan harga sebelumnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/320/3101949/cabai-9j63_large.jpg
Harga Cabai Tembus Rp100 Ribu per Kg, Begini Penjelasan Kepala Bapanas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/320/3066946/curhat-pedagang-pasokan-melimpah-harga-cabai-anjlok-IksP3wx3ZN.jpg
Curhat Pedagang: Pasokan Melimpah, Harga Cabai Anjlok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/320/3037630/harga-pangan-hari-ini-cabai-rawit-merah-tembus-rp63-ribu-per-kg-daging-rp135-ribu-fa4amnjg38.jpg
Harga Pangan Hari Ini: Cabai Rawit Merah Tembus Rp63 Ribu per Kg, Daging Rp135 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/320/3021731/harga-cabai-meroket-jadi-sorotan-jelang-idul-adha-ikp60hOBOe.jpg
Harga Cabai Meroket Jadi Sorotan Jelang Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/23/320/2974475/harga-cabai-naik-tembus-rp100-ribu-per-kg-emak-emak-pusing-g7n51rHn1M.jpg
Harga Cabai Naik Tembus Rp100 Ribu per Kg, Emak-Emak Pusing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/14/320/2970085/tembus-rp150-000-kg-mendag-klaim-harga-cabai-sudah-murah-hLDPRmDU16.jpg
Tembus Rp150.000/Kg, Mendag Klaim Harga Cabai Sudah Murah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement